España vs. Kosovo, el fútbol acerca lo que la política separa

El gobierno español no reconoce como país al territorio kosovar, que declaró unilateralmente su independencia en 2008. El balón provocará la excepción

Un tuit informativo de la cuenta oficial de la Selección española publicado el 9 de marzo provocó una tensión diplomática inesperada. El mensaje, que anunciaba los próximos compromisos del equipo de Luis Enrique, se refería a Kosovo como “territorio” y no como país, marcando así una diferencia con respecto a otros adversarios. La respuesta de la federación kosovar de fútbol no tardó en llegar mediante un duro comunicado que hasta amenazaba con suspender el partido correspondiente a la Clasificación para el Mundial de Qatar 2022, el que se jugará este miércoles en La Cartuja, Sevilla. El revoltoso mar, finalmente, se calmó. Y llamó la atención cómo se llevó a cabo esa calma. Es cierto que el conflicto diplomático no se solucionó, pero el fútbol dio una especie de puntapié inicial para que las posturas políticas se acerquen y se entiendan, al menos mientras ruede un balón en un campo de juego.

⚠️ OFICIAL | @LUISENRIQUE21 dará a conocer la próxima lista el lunes 15 de marzo.



🌎 España inicia el camino hacia #Catar2022 contra Grecia, Georgia y territorio de Kosovo.



➡️ Luis de la Fuente también anunciará la convocatoria para la EURO Sub-21.



🔗 https://t.co/MaRD0ulUL0 pic.twitter.com/Q2DkSxEIcg — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 9, 2021

¿Qué pasa entre España y Kosovo?

Con el apoyo de Estados Unidos y de distintos países de la Unión Europea, Kosovo declaró unilateralmente su independencia: fue el 17 de febrero de 2008, a pesar de que Serbia sigue considerando que es una región de su territorio.

En la actualidad, 92 de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas sí reconocen a Kosovo como una nación independiente (para el Ministerio de Exteriores de Kosovo son 116 y suele haber más diferencias en la cifra). ¿España? No lo hace. Por eso, al principio, no resultó simpático este partido de fútbol entre ambas selecciones, ya que volvió a poner el debate encima de la mesa…

Ahora bien, lejos de separar más las posturas o agregarle otras piedras al camino de la solución, el efecto fue inverso: los polos, créase o no, dejaron de ser tan opuestos para encontrar un punto medio, como un entendimiento para empezar a escuchar ese rechinar de puertas que permanecían cerradas. El fútbol provocó que esa tensión diplomática esté “obligada” a desaparecer por 90 minutos. De hecho, habrá una imagen histórica: por primera vez, en un gran evento internacional, España dará la autorización para que suene el himno kosovar y se luzca su bandera en suelo español.

¿Y por qué España no reconoce a Kosovo?

A pesar de que ya tres presidentes pasaron por la Moncloa desde aquel 2008, España se mantuvo firme: no reconocer a Kosovo como país. Josep Borrell, exministro de Asuntos Exteriores (2018-2019), dio a entender que se podría cambiar de opinión si Serbia y Kosovo llegaran a un acuerdo (“no vamos a ser más papistas que el Papa”, fue su recordada frase). El actual presidente español, Pedro Sánchez, sigue con la misma postura, apostando por ese “entendimiento” ajeno para luego modificar la postura.

La independencia de Kosovo, por otra parte, fue, es y será vinculada directa o indirectamente con el conflicto catalán, a pesar de que Hashim Thaci (presidente kosovar desde 2016 a 2020) avisó en 2018: “España no es Serbia y Cataluña no es Kosovo”.

La UEFA y la FIFA, marcando la agenda política internacional

Desde mayo de 2016, y a pesar de los debates en la ONU, la selección de fútbol de Kosovo es miembro oficial de la FIFA y de la UEFA. El 5 de septiembre de 2016 jugó su primer partido oficial: lo hizo de visitante, contra Finlandia (1 a 1), en un encuentro correspondiente a la Clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Tardaría dos años en celebrar su primera victoria oficial: fue el 10 de septiembre de 2018, ganándole a Islas Feroe 2 a 0 en la Liga de las Naciones de la UEFA.

El duro comunicado de la federación kosovar para la RFEF: “Sólo jugaremos con el himno nacional y la bandera”

"El enfoque del estado español hacia el estado de Kosovo ha sido lamentablemente destructivo desde la declaración de Independencia el 17 de febrero de 2008, pero este enfoque y la estructura que las instituciones de este país intentan darle a la ciudadanía de Kosovo no puede cambiar la historia y la realidad. Kosovo es un estado independiente, reconocido por la mayoría de los países más desarrollados y democráticos del mundo, y miembro en pie de igualdad con todos los demás países de la UEFA y la FIFA desde mayo de 2016.

El intento de los españoles de minimizar la condición de Estado de Kosovo en el partido del 31 de marzo por las eliminatorias mundialistas Qatar 2022, refiriéndose a Kosovo como territorio, es en vano e injusto. Son conscientes de que en esta fecha se enfrentarán a la Selección Nacional de Kosovo, que se presentará como cualquier otro país.

Los criterios de la UEFA y la FIFA son tan claros como el cristal y España lo sabe, así que lo que se diga y se escriba no cambia estas reglas y de ninguna manera las cambiará. Si quieren justificarse frente a los medios de comunicación nacionales es su problema, pero Kosovo no hará ninguna concesión: sólo jugaremos de acuerdo con los estrictos criterios y reglas de la UEFA, con el himno nacional y la bandera, de lo contrario, el partido no se disputará.

Sin embargo, esta forma de acercamiento de los españoles es inaceptable para nosotros e inmediatamente nos pusimos en contacto con la Federación Española, y ahora estamos esperando una rápida reacción por su parte. Si no reaccionan en esta dirección, entonces nos veremos obligados a reclamar nuestro derecho a la UEFA, donde buscaremos la protección de esta institución, porque somos miembros de la UEFA con los mismos derechos que 54 federaciones más y España está obligada a tratarnos a nosotros de esa forma.

La FFK espera que la Federación Española se comporte de acuerdo con las reglas de la UEFA y la FIFA y no tome acciones que dañen las relaciones entre las federaciones y nuestros dos países".