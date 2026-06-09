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Lamine YamalGetty
Wessel Antes

Traducido por

España, aún sin Lamine Yamal, supera también la última prueba antes del Mundial

Perú vs España
Perú
España
Amistosos
World Cup
L. Yamal

España ganó el lunes su último amistoso preparatorio para el Mundial. En Puebla (México), La Roja venció 1-3 a Perú.

Lamine Yamal se mantuvo ausente; el extremo de 18 años no juega desde el 22 de abril con el Barcelona.

Aun sin él, España dominó. A los dos minutos, Pau Cubarsí asistió a Mikel Oyarzabal, que batió a Pedro Gallese: 0-1. A mitad de la primera parte, Pedri aumentó la ventaja tras pase de Ferran Torres: 0-2.

Tras el descanso, Gallese desvió un centro de Yeremy Pino a su propia portería (0-3). Perú marcó el tanto del honor por medio de Jairo Vélez (1-3).

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