Robert Moreno explica por qué hará cambios contra Islas Feroe

"No sé si siete o cuántos, pero habrá cambios porque sería incongruente decir que confío en todos y luego no demostrarlo", dijo el seleccionador.

Robert Moreno, seleccionador de , compareció este sábado en la previa al partido que enfrentará a La Roja este domingo con Islas Feroe, por la clasificación a la 2020.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

"Los que jueguen no pueden permitirse ni un minuto de relax, por ellos mismos y por la camiseta, y por la afición que va a pagar una entrada por verlos jugar", aseguró Moreno antes de agregar: "Y si no es así, ya les apretaré un poco para motivarlos".

Consultado por la victoria en Rumanía, Robert dijo que España hizo "muchas cosas bien, quizá en la segunda parte cometimos errores, pero estoy contento porque todo lo que les pedimos a los jugadores se vio en el campo, y con uno menos el equipo siguió generando ocasiones y dando la cara".

Moreno adelantó que habrá cambios para el encuentro en Gijón: "No sé si siete cambios o cuántos, pero más o menos lo tenemos claro. Habrá cambios porque sería incongruente decir que confío en todos y luego no demostrarlo con hechos".

El artículo sigue a continuación

Sobre la posibilidad de golear a Islas Feroe, señaló: "El tema de meter goles es bueno para el equipo, pero hay que tener respeto para el rival, puede ser que empecemos a jugar y no seamos capaces de abrir el melón. Primero hay que marcar el primero y luego, el segundo".

Moreno confía, además, en que la afición de Gijón responda en el homenaje que se le realizará a Quini. "Ojalá sea acicate suficiente para que la gente llene el estadio", dijo antes de elogiar a Sergio Ramos, que igualará a Iker Casillas como jugador español con más partidos internacionales (167). "Es un ejemplo, un futbolista que acepta bien la crítica y con el que se puede hablar de todo".

Sobre la competencia en la portería, Moreno manifestó que no tiene un portero titular, sino tres buenas opciones. "Sé que el debate está en la calle, pero yo no me puedo basar en ese debate. Y no puedo decir, 'este es mi portero' porque no me parece justo, los tres tienen un gran nivel y me lo van a poner muy difícil", finalizó.