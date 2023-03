Escocia vs. Selección España en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa de la fase clasificación a la Eurocopa Alemania 2024

El equipo de Luis de la Fuente no tuvo su día y cayó derrotado en Glasgow

Paso atrás en Glasgow. España tenía ante sí la oportunidad de comenzar a encarrilar la clasificación de cara a la Eurocopa de Alemania y estuvo lejos de lograrlo. El equipo de Luis de la Fuente fue de menos a más en el partido y acusó mucho los errores defensivos ante un combinado escocés muy práctico y eficaz.

Los errores individuales de Pedro Porro y Dani Carvajal permitieron a los escoceses hacer dos goles, ambos de McTominay, y complicaron mucho la actuación de España. El equipo de De la Fuente se rehízo en el primer tiempo con un gran Joselu, el cual rozó el gol en varias oportunidades.

Sin embargo, tras el 2-0 y pese a los cambios del seleccionador, España no se encontró cómoda en ningún momento y terminó dando malas sensaciones y ofreciendo una imagen en la que se vio a un equipo con poca capacidad de remontar. El nuevo seleccionador tiene trabajo de cara a la Final Four de la Nations League.

Reacciones y ruedas de prensa

Luis de la Fuente, en rueda de prensa

El partido. "El partido ha ido tal y como lo habíamos planteado. Creo que han sido dos accidentes del fútbol y estos pequeños detalles te penalizan como hoy de manera definitiva. Pero estoy satisfecho en el sentido de que he visto lo que hemos estado trabajando. He reconocido cosas en las que creo que hay que seguir trabajando en el futuro".

Escocia se pone con seis puntos. "No cambia nuestro plan final. Es ganar los seis partidos que quedan y vamos a ir a por ello. No son fáciles pero nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta, mejorando los conceptos y a ganar los partidos".

Escocia favorita para el grupo. "Es muy prematuro hablar de esto. Los partidos hay que ganarlos, cuesta mucho. Tienen un equipo potente y con buenas individualidades, pero es pronto. Nosotros tenemos que ir a ganar los partidos porque es nuestra obligación y estaremos mejor preparados en el futuro".

Posible roja a Robertson por codazo a Porro. "La acción de Porro no la he visto todavía en la televisión".

¿Satisfecho? "Yo no estoy contento con el resultado, pero mi labor va más allá. No estoy contento pero sí satisfecho de haber reconocido aspectos y situaciones que hemos trabajado. Los futbolistas están convencidos de que podemos trabajar de esta manera y seguir creciendo".

Una España irreconocible. "Estoy satisfecho en las ideas que hemos trabajado. Lo que igual te hace decir que es irreconocible es comparándolo con el pasado. Esto es un proyecto nuevo, quiero que se vea mi idea. El pasado me ocupa lo que me tiene que ocupar. Quiero trabajar sobre el futuro, sobre una idea y yo he visto detalles que hemos trabajado. No nos ha dado para ganar el partido, pero también el rival era un equipo rocoso y difícil de superar. No sé qué valoración tiene el aficionado, seguro que no está contento, pero mi obligación es decirle al jugador el convencimiento de que las situaciones que hemos trabajado son positivas para el futuro".

Qué no se ha hecho del plan. "Meter goles. Hemos rematado centros laterales, hemos tirado... nos ha faltado materializar las ocasiones de gol. No ha sido así. Seguimos intentando mejorar. Hay que dar confianza a estos jugadores, apuesto por estos jugadores. Trabajando así, seguro que llegarán los goles".

La idea. "Jugar con la amplitud que hemos tenido con los extremos, centros, buscar remates, tiros, buscar acciones de correr los espacios... yo algunas situaciones sí las reconozco, otra cosa es que hayamos estado más acertados. Sigo convencido de que este es el camino. Yo les conozco y ellos me conocen, iremos puliendo esto".

Factor ambiental. "Conociendo a mis jugadores seguro que en ningún caso han estado condicionados por el ambiente, están muy acostumbrados. Creo que han sido dos accidentes lo que les ha dado la oportunidad de hacernos gol. De no haberse producido esas circunstancias, seguramente, en el análisis que hacemos, es que han sido dos accidentes del fútbol y dos detalles que nos han penalizado".

Balance defensivo. "Ellos no han tenido bastantes ocasiones. Han tenido los goles y dos contraataques, creo que hemos tenido más ocasiones nosotros".

Los ocho cambios en el once. "Creo que hay cosas que hay que corregir. Cuando hay un planteamiento inicial, lo hacemos pensando que las cosas van a salir mejor o bien. No creo que el resultado haya sido producto de los cambios, creo que los jugadores han estado muy bien. En el futuro, cada momento determinará la actuación, pero cuando hay partidos seguidos me gusta refrescar el once. Confío ciegamente en ellos, hay un nivel muy parejo entre todos los jugadores, seguiría actuando exactamente igual que cómo lo he hecho".

Ceballos habla de su futuro

Rodri da la cara tras la derrota

Minuto a minuto del Escocia vs. Selección España

Minuto 90. Seis de añadido.

Minuto 83. Amarilla para Iago Aspas.

Minuto 78. Entra Gavi por Ceballos.

Minuto 67. Tarjeta amarilla para Dani Carvajal.

Minuto 66. Entra Borja Iglesias por Joselu.

Minuto 61. ¡Casi marca Aspas! Centro de Nico Williams y el gallego no encuentra puerta por poco.

Minuto 56. Le toca mover ficha a De la Fuente y lo hace: entra Aspas por Mikel Merino.

Minuto 50. ¡Gol de McTominay! Segundo de Escocia y de una manera muy similar. Doble error de Carvajal que pierde la pelota y luego mide mal, Tierney centra y McTominay llega desde atrás para hacer el 2-0. Se complica mucho el partido.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda mitad! Entran Carvajal y Nico Williams por Pedro Porro y Oyarzabal.

¡Descanso!

Minuto 34. Nueva amarilla para Escocia. La ve Dykes por un codazo a David García.

Minuto 28. ¡Casi marca Rodri! Gran centro desde la esquina de Oyarzabal y el jugador del City cabecea y su remate se va rozando el travesaño. España merece el empate.

Minuto 27. Ve la amarilla Robertson por la acción.

Minuto 25. Está en el suelo Pedro Porro tras un golpe de Robertson. El español se duele de la cara. Fea acción del capitán escocés.

Minuto 23. ¡Otra de Joselu! Nuevo testarazo del atacante del Espanyol y esta vez es el larguero el que evita el gol.

Minuto 19. ¡La tuvo Joselu! Buen centro de Gayá desde la izquierda y el cabezazo de Joselu lo atrapó sin problemas Gunn.

Minuto 14. ¡Casi hace el segundo Christie! Contragolpe de Escocia, nadie sale al paso de Christie y el 11 de Escocia a punto ha estado de hacer el 2-0.

Minuto 11. Buen centro de Pedro Porro que no puede rematar Oyarzabal en el segundo palo. Intenta levantarse rápido España. Buenos minutos de Ceballos.

Minuto 6. ¡Gol de McTominay! Comienza golpeando primero Escocia. Se resbaló Pedro Porro en la zona derecha del área cuando trataba de proteger la pelota, Robertson recuperó y la puso atrás para que McTominay haga el primero.

Minuto 1. ¡Arranca el partido en Glasgow!

20:40 | Saltan los jugadores al terreno de juego. En breve sonarán los himnos de ambas selecciones.

20:20 | Ya calientan ambos equipos en Hampden Park. En pocos minutos arrancará el partido.

20:10 | España busca en este partido una nueva victoria que le acerque un poco más a la Eurocopa de Alemania. El equipo español sabe que una victoria este martes recalcará un poco más su condición de favorito.

19:40 | Once confirmado de Escocia

19:30 | Once confirmado de España. Ocho cambios respecto a los que fueron titulares ante Noruega

¿Cuándo y dónde es el Escocia vs. Selección España?

PARTIDO Escocia vs. Selección España FECHA 28/03/2023 ESTADIO Hampden Park HORA 20:45

¿Dónde ver en directo el Escocia vs. Selección España?

ZONA CANAL HORARIO España La 1 TVE RTVE Play RTVE.es 20:45 Sudamérica ESPN Star+ ARG: 15:45, CHI: 14:45, COL: 13:45 México Sky Sports 13:45

Alineaciones del Escocia vs. Selección España

Escocia (1-3-4-3): Gunn; Tierney, Hanley, Porteous; Hickey, McTominay, McGregor, Robertson; McGinn, Christie y Dykes.

España (1-4-3-3): Kepa; Pedro Porro, David García, Iñigo Martínez, Gayá; Mikel Merino, Rodri Ceballos; Oyarzabal, Yeremy Pino y Joselu.