¡Escándalo! Acusan a Kyle Walker de romper la cuarentena para celebrar fiesta con prostitutas

La propagación del Covid-19 se acelera en el Reino Unido. De hecho, hasta este sábado se registraron más de 42 mil infectados y han muerto un total de 4.313 personas a causa de la pandemia que azota al orbe. Esto, según la Universidad Johns Hopkins de , que monitorea el avance del brote en tiempo real.

Por lo mismo, los clubes de la Premier League han intensificado las medidas con sus futbolistas para que mantengan el confinamiento social sin ninguna clase de contacto con el exterior. Sin embargo, la prensa inglesa asegura que un futbolista del se habría saltado la cuarentena para celebrar una fiesta con prostitutas.

Y es que, como indica el portal británico The Sun, Kyle Walker rompió el aislamiento obligatorio luego de llamar a dos 'escorts' para que asistiesen a su hogar, donde tuvieron una sesión de más de tres horas.

Asimismo, el rotativo recopiló las declaraciones de una de las mujeres que acudieron al departamento del compañero de Claudio Bravo en Hale, Chesire.

"Trabajo con una agencia en Manchester. Recibí un mensaje de mi jefe que decía que un cliente de alto perfil estaba buscando a alguien con clase. Tomé un taxi desde Manchester a la dirección y un conductor me recogió afuera y me llevó a las puertas de su departamento. También había otra chica en el auto", dijo Louise McNamara.

Lo anterior ocurrió un día antes que el lateral pidiera, por intermedio de sus redes sociales, que los aficionados respetasen el confinamiento para evitar la propagación del coronavirus. "Quédese adentro, sigan lavándose las manos, sigan los protocolos y protéjanse".

Luego de darse a conocer la noticia de la supuesta fiesta sexual, el jugador de 29 años habría ofrecido disculpas públicas. Eso sí, la prensa local afirma que el equipo que comanda Pep Guardiola estudia duras sanciones al zaguero. "Quiero aprovechar esta oportunidad para ofrecer disculpas públicas por las decisiones que tomé la semana pasada".

"Entiendo que mi posición de futbolista profesional viene con la responsabilidad de ser un ejemplo. Por esto, me quiero disculpar con mi familia, amigos, club de fútbol, hinchas y al público por decepcionarlos a todos", afirmó Walker, según el citado medio.

