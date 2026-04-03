El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, tiene ante sí la oportunidad de lograr un hito histórico cuando se enfrente al Al-Najma en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

Se espera que Ronaldo lidere la alineación del Al-Nassr cuando reciba al Al-Najma este viernes en el estadio Al-Awal Park, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

Este partido será el número 100 en el que participe la estrella portuguesa con el Al-Nassr en la Liga Roshen, desde que se incorporó a sus filas en enero de 2023, en una transferencia gratuita, tras rescindir su contrato con el Manchester United.

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Desde entonces, Ronaldo ha disputado 99 partidos con el Al-Nassr en la Liga Roshen, en los que ha marcado 95 goles y ha dado 18 asistencias.

El Al-Nassr será el tercer club con el que el «Cohete de Madeira» dispute 100 partidos o más en una liga, tras haber disputado 292 partidos con el Real Madrid en La Liga y 236 con el Manchester United en la Premier League.

Ronaldo sueña con que la Liga Saudí sea la tercera en la que marque 100 goles o más, tras haber marcado 311 goles en la Liga española y 103 en la Premier League.