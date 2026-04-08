Es probable que no se ejerza la opción de compra de 50 millones por Jack Grealish: el Everton mantiene la esperanza

Según The Athletic, el Everton probablemente no ejercerá la opción de compra de 50 millones de euros por Jack Grealish. Sin embargo, el club de Liverpool quiere seguir contando con el centrocampista inglés y negociará con el Manchester City este verano.

El atacante, fichado del Aston Villa en 2021 por 117,5 millones, buscaba minutos para llegar con ritmo al Mundial tras una etapa decepcionante en los Citizens.

El Everton le brindó esa opción y lo fichó cedido el pasado verano. Los primeros meses de Grealish en Liverpool fueron positivos: disputó 22 partidos, marcó dos goles y dio seis asistencias, y pareció recuperar la sonrisa.

Sin embargo, a principios de febrero sufrió una fractura por estrés en el pie que lo marginó el resto de la temporada. Su último partido fue a mediados de enero ante el Aston Villa.

La cifra siempre pareció elevada y, tras la lesión, el club no quiere arriesgarse.

Aun así, The Athletic asegura que el Everton buscará un acuerdo y que, al final de la temporada, se negociará una nueva cesión o un traspaso definitivo.

Según el medio, el Everton confía en que Grealish vuelva a vestir de azul la próxima temporada, ya que el inglés se siente muy a gusto en el club. La presencia de David Moyes, con quien mantiene una estrecha relación, también influye.

Además, su decisión de quedarse en el club para recuperarse fue reveladora: un jugador cedido suele volver, pero Grealish prefiere retribuir el apoyo recibido.