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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Es la primera vez que ocurre... Un gol separa al Al-Nasr de dos marcas históricas

Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
1ª División
Arabia Saudita

El «Al-Alamy» afronta un nuevo partido en la Liga Roshen

El Al-Akhdoud puede evitar que Al-Nassr batiendo dos récords históricos en la Liga Roshen de Arabia Saudí, si el «Al-Alamy» gana.

El Al-Nasr visita este sábado al Al-Akhdoud en el estadio de la ciudad del príncipe Hazloul bin Abdulaziz, en Najran, en la jornada 28 de la Liga Roshen.

Según el diario saudí Al-Youm, el Al-Nasr logrará dos récords históricos, uno de ellos inédito en la Liga Roshen.

Si vence, alcanzará su 14.ª victoria consecutiva en la Liga Roshen y superará el récord de 13 triunfos seguidos que logró en la temporada 2013-2014.

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Además, ese año 2013-2014 el equipo acabó campeón con dos puntos sobre Al-Hilal.

Además, sería su octava victoria consecutiva como visitante, marca que ya logró en dos temporadas anteriores.

Actualmente lidera la Liga Saudí con 70 puntos, dos más que el Al-Hilal y cuatro más que el Al-Ahli, tras haber jugado un partido menos.

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