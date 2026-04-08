Errores de principiante... La estrella del Real Madrid, en el punto de mira tras la derrota ante el Bayern de Múnich

Una de las estrellas del Real Madrid ha sido objeto de duras críticas tras la derrota ante el Bayern de Múnich (2-1) la pasada noche de martes en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles en el Allianz Arena para determinar quién se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones y se enfrentará al ganador del duelo entre el París Saint-Germain y el Liverpool.

Pero antes del partido de vuelta, el inglés Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Real Madrid, fue objeto de críticas por parte de Roy Keane, leyenda del Manchester United, tras su actuación contra el Bayern de Múnich.

Luis Díaz se coló por detrás de Alexander-Arnold para marcar el primer gol del Bayern a pocos minutos del descanso, algo que Roy Keane criticó duramente, pero el astro inglés asistió en el único gol del Real Madrid, obra de Kylian Mbappé.

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Keane declaró a la cadena de televisión CBS: «Escuchad, estoy harto. La misma historia en cada partido importante. La gente habla constantemente de lo bien que se pasa el balón, pero ¿qué hay de lo básico? La defensa».

Y añadió, según recoge el diario «Mundo Deportivo»: «A este nivel, en la Liga de Campeones, no se puede pasar por alto así».

Y continuó: «Son errores infantiles. ¿Dejar que Luis Díaz te supere como si no estuvieras ahí? ¡Es una tontería! Es como si nunca hubiera jugado de lateral derecho en su vida».

El legendario jugador del Manchester United concluyó: «Los partidos importantes requieren defensas sólidos, y él ahora está muy lejos de serlo».

Cabe recordar que Arnold se incorporó al Real Madrid a principios de la presente temporada, tras nueve años en el Liverpool.