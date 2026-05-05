FC Twente quiere fichar a Hans Hateboer, informa el periodista Mounir Boualin de Soccernews. El lateral derecho de Beerta quedará libre este verano y podría llegar desde el Stade Rennes.

Fichó por el Rennes en 2024 y jugó con regularidad al principio, pero su participación cayó bajo las órdenes de Habib Beye, ahora en el Olympique de Marsella.

En octubre, y gracias a la “regla de la wild card” que permite fichar a un jugador de otro club francés fuera de mercado, se marchó cedido al Olympique de Lyon.

Con los ‘Gones’ juega con regularidad, aunque no es titular fijo. El Twente, que tendrá a Erik ten Hag como director técnico la próxima temporada, ve en él una gran oportunidad.

«Twente lo estudia internamente y podría avanzar antes del Mundial, aunque lo más probable es que todo se concrete después», afirma Boualin.

Criado en la cantera del Groningen, jugó 111 partidos con el primer equipo antes de fichar por el Atalanta en 2017. En Italia vivió años exitosos y ganó la Europa League 2024.

Gracias a su buen rendimiento en Italia, se convirtió en internacional con Países Bajos bajo Ronald Koeman y jugó su último partido con la selección en 2022.