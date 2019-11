Erik López sueña con su primer título en Olimpia

El joven delantero se ganó un lugar en el equipo de Daniel Garnero y puede dar su primera vuelta olímpica.

Erik López, la joya que presentó Olimpia en este torneo Clausura 2019, vive con mucha expectativa lo que puede ser su consagración con la camiseta franjeada.

El Decano, tras su triunfo contra Deportivo Capiatá, quedó a las puertas de un nuevo título y su figura más prometedora se ilusiona con poder alzar un trofeo con el club de sus amores.

“Va a ser un sueño para mi ser campeón con Olimpia, desde chico lo soñé, quiero quedar en la historia del club con el tetracampeonato”, expresó el atacante que acaba de cumplir 18 años.

Con respecto a lo que fue la sacrificada victoria (2 - 1) ante Deportivo Capiatá, López manifestó que se les complicó por el planteamiento que tuvo el rival. “Ayer la pelota no quería entrar, fue un partido cerrado, ellos se cerraron bien”, señaló el futbolista a la AM800.

En lo personal, aunque no marca seguido como en los primeros partidos, el jugador manifestó sentirse acostumbrado al cien por ciento a las exigencias de la Primera División. “Al comienzo me costó un poco el ritmo, pero con los jugadores de calidad que tenemos es más fácil, cada vez me cuesta menos. Tuve muchos entrenadores en formativas que me enseñaron muchos movimientos”, resaltó.

Erik López ha sido la grata revelación del torneo paraguayo, en el segundo semestre de la temporada que está a punto de concluir.