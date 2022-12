Los equipos se hacen andando: la inclusión de Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez al once de Argentina

Varios futbolistas han aportado aire fresco al once en el momento justo y Scaloni los premió con muchos minutos.

Una máxima de los libros del fútbol es que los equipos se hacen andando. En realidad tal libro no existe y en muchas ocasiones la tradición logra instalar un lugar común. No obstante, Argentina es un fiel exponente de que, a veces, las verdades de bar son también verosímiles.

Para comprobarlo no hay que irse hasta aquel 3-0 ante Guatemala de 2018. Es demasiado tiempo. Hubo un antecedente más cercano y fuerte para realizar el recorte: la obtención de la Copa América 2021.

El 4-3-3 o 4-3-1-2 asimétrico, dependiendo cómo cada uno lo perciba, parecía inalterable. Mucho más con los 36 partidos invictos. El once salía de memoria como un equipo de los setenta. La Albiceleste tenía todo claro y llegaba a Qatar como un alumno ejemplar. Hasta que llegaron los problemas.

La lesión de Lo Celso fue un mazazo. Primero porque merecía tener su participación en el máximo evento y segundo porque era una pieza irremplazable debido a su perfil: enganche zurdo. Probablemente esto animó al entrenador a realizar cambios tan específicos en el debut ante Arabia Saudita. Si bien solo hizo una modificación del equipo ideal (Papu Gómez por Lo Celso), la táctica fue completamente opuesta a lo que venía mostrando. Mucho más directa y por las bandas.

Argentina perdió, pero aquel día ingresó un puñado de minutos Enzo Fernández y con toques simples de pelota confirmó las buenas sensaciones que venía dejando en Benfica. Esas que lo llevaron en tiempo récord a meterse entre los 26.

En el partido siguiente, contra México, volvió a cambiar el once de gala. Salió Leandro Paredes, un pilar del equipo. Falto de ritmo, le dejó su lugar a Guido Rodríguez. También estuvieron ausentes Cuti Romero y Papu Gómez. En la segunda parte ingresaron Enzo y Julián Álvarez. El mediocampista volvió a ser desequilibrante. Le permitió más juego al equipo e hizo un gol antológico. La Araña, en tanto, dejó mejores sensaciones que su antecesor, Lautaro Martínez, que debió limitarse al trabajo invisible defensivo. Con el 1-0 en el bolsillo entró el Cuti para formar línea de cinco defensores.

Ante los mexas fue una final anticipada. La incertidumbre de poder volver a casa en dos juegos era total, y el equipo mostró carácter y se sobrepuso a la primera gran piedra que tuvo en la competición. Además de salir vivo le quedaron certezas.

Contra Polonia volvió a mover el equipo titular. Los tres que ingresaron bien, jugaron: Enzo, Alexis y Julián. La entrada del último fue el pleno más grande, porque también consistió en sacar al segundo máximo goleador del ciclo. Así llegó el mejor partido de la fase de grupos. Argentina no soltó la pelota y todos los que entraron lo hicieron bien. Álvarez y Mac Allister coronaron sus actuaciones con goles y Enzo con asistencia.

Los de Lionel Scaloni habían salido victoriosos del pozo donde se habían metido por cinco malos minutos. Y lo lograron con piezas que prácticamente no habían tenido rodaje en el ciclo. Aprovechó el buen momento de los cuatro y tuvo el temple para ponerlos por encima de líderes.

Lisandro Martínez, central zurdo de gran presente en Manchester United, es clave para formar la línea de cinco defensores -tres eventualmente- que le gusta a Scaloni. Sin él sería prácticamente imposible. Esto le aporta una nueva capa de complejidad táctica al equipo. Así lo hizo, por ejemplo, ante Australia en octavos de final. Con el partido 1-0, decidió que el primer cambio sea la salida de Papu y el ingreso de Licha. Unos momentos después llegó el 2-0.

Enzo Fernández aporta de todo. Es la revelación de la Copa del Mundo. De número cinco tiene quite y juego, de interior tiene gol y asistencia. En todo el campo tiene personalidad para pedirla y ser importante. No por nada salió el rumor de que Liverpool le hizo un precontrato por 120.000.000 de euros. Su calidad lo hace jugar igual en Florencio Varela, Núñez, Portugal o Qatar. No le pesan los contextos y lo demuestar en su meteórica carrera. Un futbolista que arriesga, que decide jugar para adelante, pegarle al arco, ser determinante en lugar de dar pases intrascendentes hacia los costados.

Julián Álvarez, en tanto, comenzó a tener influencia por lo que hacía sin pelota. Sus buenos desmarques y sus incansables pulmones lo hacían indispensable para molestar a defensas cerradas. Con un momento ejemplar en Manchester City, elogiado hasta el cansancio por Guardiola, se percibía que su protagonismo respecto al de la Copa América iba a ser mayor, pero pocos esperaban el desenlace. El primer gol ante Croacia, la determinación en su máxima expresión. El fútbol está en su cabeza. Cada toque, cada movimiento, cada control. Aprovechó un momento de incomodidad de Lautaro para entrar y no salir más. Sus carreras le dan al equipo una herramienta que no tenía: la transición ofensiva. En pocos toques se encuentra debajo del arco.

El último nombre es Alexis Mac Allister. Junto a Enzo Fernández lograron, de distintas maneras, suplantar a Lo Celso. El de Brighton aportó despliegue, resistencia y gol. En un puesto que daba para el debate, rápidamente se lo apropió y a pocos le quedan dudas de lo que aporta.

Argentina está en una nueva final, la tercera de la Era Scaloni. Al igual que durante la Copa América donde Dibu Martínez y Cuti Romero fueron las apariciones estelares, acá hay otros que se metieron al equipo para aportar frescura y diversidad. No hubiese sido posible sin ellos. Estuvieron en el lugar justo, en el momento justo. Y queda un partido más para demostrarlo.