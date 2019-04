Equipo del Año en la Premier League: Pogba, el intruso de un equipazo sin Hazard

Se eligió el mejor once del fútbol inglés y todos son jugadores del Liverpool y Manchester City, salvo el crack galo del Manchester United.

Un intruso. Eso parece Paul Pogba entre tanto jugador del y . Y es que el mediocampista del , futurible del , es el único de la Premier League que entra en el 'XI Ideal' sin ser Citizen o Red.

El 'PFA Team of the Year', también llamado Premio PFA al equipo del año, es un galardón anual que se entrega al final de cada temporada en y en el que se reconoce al mejor once entre las cuatro grandes divisiones del fútbol inglés, Premier League, Championship, League One y League Two. El premio nació en 1973 y los jugadores son elegidos por un grupo de 44 miembros de la Asociación de Futbolistas profesionales (PFA).

El artículo sigue a continuación

El campeón del Mundo con en 2018 no ha tenido el nivel que se esperaba durante la temporada 2018-19, pero le ha alcanzado para impresionar a estar en ese selecto grupo de cracks. De momento lleva 13 goles y nueve asistencias.Pogba ha sido elegido para formar parte del mediocampo al lado de Fernandinho y Bernardo Silva, ambos del Manchester City. Delante de ellos, el extremo inglés Raheem Sterling, el delantero argentino Sergio Aguero y el genio de Sadio Mané.

Virgil Van Dijk es una de las revelaciones en el once. El holandés, que llegó a Anfield por más de 85 millones de euros en enero de 2018, ha sido una grata sorpresa en Merseyside. Sus actuaciones han contribuido significativamente a que el equipo de Jurgen Klopp esté en la pelea por el primer título de Premier League para los Reds. Al lado delinternacional holandés está Aymeric Laporte, ex del Athletic y cuyos errores significaron la eliminación del City en la frente al .

Las bandas también son del Liverpool: Andy Robertson está a la izquierda y Trent Alexander-Arnold, a la derecha. Detrás de ellos, Ederson es elegido por sobre su compatriota Alisson, a pesar de que el portero del City dejó menos veces en cero su portería.



El crack del , Eden Hazard, es una de las grandes ausencias en el equipo. Y eso que el internacional belga registra 16 goles y 13 asistencias, que le valen para estar entre los seis candidatos a Jugador del Año en la Premier League.



Desde el comienzo de la Premier League, Steven Gerrard tiene el récord de apariciones en el Equipo del Año de la PFA (7 veces).