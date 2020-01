Enzo Pérez salió lesionado y encendió las alarmas en River

El volante no pudo terminar el partido ante Independiente y preocupa: ¿solo un calambre o algo más?

El 2020 arrancó de la mejor manera para River: el triunfo ante Independiente en Avellaneda lo dejó como el único puntero a falta de que se reinicie el campeonato y Marcelo Gallardo ya se ilusiona con, esta vez en serio, pelear la Superliga hasta el final. Sin embargo, la alegría no fue completa porque Nacho Fernández llegó a la quinta amarilla y no podrá estar ante en Mendoza, pero, más importante, porque Enzo Pérez no terminó los 90 minutos en la cancha.

Luego de ir al piso en una jugada en la mitad de la cancha, el volante central del Millonario quedó dolorido y enseguida miró al banco. El Muñeco mandó a la cancha a Zuculini instantáneamente y, ni bien salió, le preguntó qué le había pasado. "Me acalambré", llegó a entenderse que dijo el futbolista a los médicos. Así y todo preocupa: ¿será solo eso o tendrá algo más? Habrá que esperar el parte...