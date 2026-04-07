Enzo Fernández le declara la guerra al Chelsea en nombre del Real Madrid

El internacional argentino Enzo Fernández insiste en abandonar el Chelsea el próximo verano.

Liam Rossiner, entrenador del Chelsea, anunció el pasado viernes la exclusión de Fernández de la convocatoria del equipo para los partidos contra el Port Vale en la Copa de la Liga Inglesa y contra el Manchester City en la Premier League, justificándolo por las recientes declaraciones del jugador, que el entrenador consideró que «habían sobrepasado los límites».

El jugador, de 25 años, despertó dudas sobre su futuro con los Blues tras declarar al canal «Luzo TV», en respuesta a una pregunta sobre la ciudad europea en la que preferiría vivir: «Siempre le digo a mi mujer que, si tuviera que elegir una ciudad en Europa para vivir, me encanta Madrid porque se parece mucho a Buenos Aires en cuanto al estilo de vida y todo lo demás».

Según el programa español «El Chiringuito», Enzo no se limitará a insinuar su fichaje por el Real Madrid la próxima temporada, sino que adoptará una postura decisiva.

El programa español señaló que Enzo presentará una solicitud oficial para abandonar el Chelsea el próximo verano, con el fin de facilitar su fichaje por el Real Madrid.

«El Chiringuito» explicó que el mayor obstáculo será la cantidad que pedirá el Chelsea para aceptar la marcha de Enzo, que podría ascender a 150 millones de euros.

El programa español reveló que el Real Madrid podría retrasar el fichaje hasta la última semana de agosto para presionar al Chelsea a fin de que rebaje el precio.



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