Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, ha hablado sobre el posible fichaje de Enzo Fernández, estrella del Chelsea, por el Real Madrid el próximo verano.

Romano declaró, en un vídeo publicado en su canal de YouTube: «El Chelsea ha anunciado a través de su entrenador, Liam Rossini, que Enzo no jugará los dos próximos partidos... Es una decisión importante, porque Enzo no es solo un jugador fantástico... Es un jugador de gran clase y decisivo en el campo para el Chelsea, además de ser el capitán de los Blues en momentos muy decisivos. Por ejemplo, sabemos que Enzo, por su personalidad, siempre es una figura importante en el vestuario».

Y añadió: «El Chelsea cree que han pasado muchas cosas en el transcurso de dos o tres semanas que han llevado a Enzo a sobrepasar los límites en sus declaraciones sobre su futuro con los Blues, y esa es la razón de la decisión de excluirlo».

Y continuó: «Este es un momento crucial en la relación entre Enzo y el Chelsea, porque no se trata solo de una decisión del entrenador; no fue solo Liam Rossiniore quien adoptó esta postura, sino el club y el entrenador juntos... Los propietarios, los directivos, la dirección y el cuerpo técnico junto con el entrenador. Todos ellos consideraron que esta era la mejor solución, porque no estaban contentos con las declaraciones».



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Y continuó: «Me llegan muchas preguntas sobre Enzo y el Real Madrid, chicos. Por ahora, lo único que podemos decir es que sabemos que el Real Madrid busca centrocampistas para el verano, y sin duda Enzo está entre ellos».

Y añadió: «Más allá de lo que el jugador haya dicho sobre Madrid como ciudad en la que le gustaría vivir, Enzo quiere jugar en España algún día, y algún día —no digo este verano— estará encantado con un posible fichaje por un gran club como el Real Madrid».

Y concluyó: «No hay que olvidar al Chelsea en esta historia, ya que pagó una fortuna por Enzo, así que no aceptarán una oferta normal. A veces veo cifras como 70 u 80 millones de euros, pero no creo que los Blues estén pensando en ese tipo de ofertas para vender al jugador. Por lo tanto, se necesitará una gran cantidad de dinero, y debemos entender qué tipo de clubes pueden cerrar un acuerdo de esta envergadura».



