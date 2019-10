De Jong, en Goal: "Si tenemos confianza, podemos ganar al Barcelona"

El delantero holandés del Sevilla apunta a titular en el Camp Nou y analiza para Goal cómo afrontan el partido.

Luuk De Jong es una de las caras nuevas del de Monchi y Julen Lopetegui. El holandés, tras triunfar en el , se ha convertido en el nueve de referencia del equipo y aunque aún no ha marcado se muestra satisfecho con el trabajo en sus primeros meses en Nervión.

Ahora, la escuadra sevillista visita el Camp Nou con un De Jong que apunta a ser titular y que analiza en Goal las claves para que su equipo sea capaz de romper la racha de casi una década sin ganar en el coliseo blaugrana.

"Para mí es un buen momento. Cuando vine a Sevilla, entendí que la gente me iba a ayudar por aquí y los aficionados fueron muy amables. Así que tengo un buen presentimiento, está siendo muy agradable".

¿Qué sintió cuando le llamó Monchi para fichar por el Sevilla?

"Para mí fue una gran temporada en el PSV el año pasado, luego Monchi y el Sevilla me llamaron para intentar mi fichaje y para mí era un paso que quería dar para venir a un club fantástico, a una gran liga y con unos aficionados increíbles. Los había visto en vídeos y ahora he comprobado yo mismo que son increíbles. No tuve que pensar demasiado para tomar esta decisión ”.

¿Cuál es el objetivo del Sevilla esta temporada?

"Siempre tenemos que competir por estar entre los cuatro primeros y tenemos que ver durante la temporada lo que podemos lograr. Tal vez podamos quedar más arriba o tal vez no, pero tenemos que competir por esto como un equipo. También en la queremos ganar una torneo tan importante, trataremos de llegar a la final y ganarla. Siempre es especial para el Sevilla y es una gran competición, por lo que siempre queremos intentar llegar lo más lejos posible en este torneo y, con suerte, ganarla. Y también la copa es un premio que puedes ganar y creo que debemos ir a por ella si hay posibilidades, siempre hay que tratar de ganar tanto como sea posible”

¿Siente que la Europa League es especial para el Sevilla?

“Oh, sí, la Europa League para Sevilla es especial. Es el equipo con más títulos de la Europa League, cinco veces, es una competición en la que queremos intentar llegar lo más lejos posible y esperamos poder hacerlo nuevamente este año".

Les señalan como favoritos a ganarla, ¿eso les motiva o les presiona?

“Creo que esto es más como una motivación. En el fútbol siempre hay presión con todo pero creo que si ves en este equipo a los jugadores, todos están realmente motivados e intentan trabajar juntos y eso funciona, y creo que es una motivación que seamos señalados como uno de los equipos que pueden ganar esta competición" .

Por el momento Lopetegui lo suele poner como titular, ¿siente su confianza?

"El Sevilla es un gran equipo con mucha competencia en el vestuario entre los jugadores, tenemos otros delanteros que pueden jugar, pero en los últimos partidos de jugué como titular y hay otro tipo de delanteros, así que tal vez el entrenador necesite a un jugador diferente en un partido diferente. Nunca se sabe, pero hay que hacerlo todo juntos como equipo y yo solo trato de trabajar duro todos los días y espero jugar la mayor cantidad posible de partido y es por eso que siento mucha confianza y trato de devolver esto trabajando duro para el equipo y dándolo todo en cada partido”.

¿Cómo lleva la competencia con Chicharito, Dabbur y Munir?

"Ya lo decía, en un gran equipo siempre hay competencia, pero lo que he intentado es trabajar duro en cada entrenamiento y tenemos diferentes cualidades como jugadores. Así que creo que quizás los diferentes partidos necesitan diferentes tipos de jugadores para que el entrenador siempre tenga el lujo de poder elegir entre diferentes jugadores. Intento ser un hombre de referencia para el equipo, trató de presionar a los rivales en el centro para recuperar la pelota muy rápidamente y tratar de ser dominadores en el juego. Y, en este punto, tengo la sensaicón de que estoy jugando bien, pero con suerte también empezará a ser importante marcando mis goles y dando asistencias".

Ahora visitan al , ¿cómo afrontan el partido?

"El Barcelona siempre es un gran partido. He jugado en este campo la temporada pasada en la Liga de Campeones y siempre es difícil y duro en casa del Barcelona. La temporada pasada jugamos realmente bien pero luego tienen mucha calidad individual para ganar estos partidos y eso siempre es peligroso, así que tenemos que estar realmente preparados para este partido enfocados y jugar con confianza y personalidad”.

¿El Camp Nou impresiona?

"Sí, siempre es impresionante jugar en el Camp Nou, pero también en otros grandes estadios. Es un partido y tenemos que estar preparados para cada partido y así no importará en qué estadio jugamos. Pero de niño empecé a jugar al fútbol para jugar en grandes estadios como el Camp Nou”.

Se enfrentará al otro De Jong de LaLiga

"Lo conozco, por supuesto, de la selección y de las últimas temporadas en la liga holandesa. Y siempre es especial jugar contra jugadores que conocí en y en la selección”.

El Sevilla lleva 10 años sin ganar en el Camp Nou, ¿es posible romper la racha?

"Sí, ha pasado mucho tiempo sin ganar en el Camp Nou, pero creo que siempre es posible en el fútbol y lo que dije es que tenemos que estar preparados como equipo y estar concentrados y listos para todo lo que vendrá. Y luego sí si tenemos confianza y jugamos bien, creo que podemos vencer a muchos equipos e incluso al Barcelona "

Aún no ha marcado, ¿le motiva dar la vuelta a la situación o le preocupa?

"Sí, por supuesto, quiero marcar lo antes posible goles para el Sevilla. Pero también el año pasado con el PSV ganamos los primeros 13 partidos y no marqué en los cuatro primeros.Creo que todos conoces mis cualidades para el equipo. Hago mi trabajo y mi juego como referencia ayudando al equipo y sí, en este punto no tuve esta suerte en la definición, pero creo que llegará, comenzaré a hacer mis goles y mi y mis asistencias y me motiva trabajar duro en cada partido”.

¿Cuál es su deseo para esta temporada a nivel individual?

"Sí, nunca dije nada sobre una cifra de goles, pero solo quiero ser lo más importante posible para el equipo con mis goles y con mis asistencias y lo que dije también para trabajar duro cada partido para tratar de presionar al rival para recuperar balones y que podamos ser dominantes como equipo y solo deseo estar en forma toda la temporada con algo de suerte y ser realmente importante para el equipo”