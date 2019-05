Pinola: "Gallardo te dice algo, uno lo hace y sale, ¿cómo se hace para descreer de él?"

El central elogia al Muñeco y reflexiona sobre su rol en el plantel, el sueño cumplido de llegar al River y la importancia de ganar la Libertadores.

Javier Pinola lleva solamente dos años en River, pero pareciera que está en Núñez de toda la vida. A los 36 años, el central se convirtió en uno de los grandes referentes del Millonario y ya se ganó su lugar en la historia grande del club. Con el aplomo que otorga la experiencia, el defensor dialogó con CopaLibertadores.com sobre su rol dentro del club, la importancia de tener un entrenador como Marcelo Gallardo, el sueño cumplido de ponerse la banda roja y más.

-A mí si me nombran a Pinola, en River, me suena a que es uno de los jugadores más nuevos, pero vas a cumplir dos años en el club. ¿Pasó todo muy rápido?

-Sí, a veces yo también pienso lo mismo, que soy medianamente nuevo. Creo que pasa todo, la vida pasa todo muy rápido. De hecho, los primeros seis meses, que fueron los más difíciles estando acá, parecía que no se me pasaba nunca más. Después, cuando las cosas lindas vienen, como lo de la Libertadores o la Supercopa, pasa volando. Y cuando te querés acordar ya disfrutaste, ya festejaste, es como que no lo podés aprovechar del todo lo que significa. Creo que si las cosas pasan rápido es porque uno disfruta día a día, con sus compañeros, con el grupo que hay. Creo que por eso las cosas parecieran que pasa más rápido.

-Desde que llegaste a River jugaste 26 partidos internacionales y 37 locales. Prácticamente la mitad fueron internacionales. Es como algo del día a día, algo común ya para ustedes...

-Sí, ahora que me decís vos los datos, por ahí uno lo piensa, pero no lo sabía. Realmente no lo sabía. Está bueno saberlo como una estadística. Después uno, obviamente, trata de tomar todo por igual, sabiendo que en el plano internacional muchas veces son duelos mano a mano, que no tenés revancha, entonces tenés que aprovecharlos. Está bueno, está bueno ya de por sí estar en River y obviamente competir lo que a uno le toque.

- Y ese dato quiere decir también que en cada torneo internacional que tienen llegan hasta el final...

-Sí, por ahí que hemos salido más favorecidos en cuanto a juego y resultado. Por ahí uno metido adentro no lo ve como algo natural, pero bueno, esto es lo que te exige River en todo momento, estar peleando por todo. Eso es lo que tratamos de hacer y ojalá que nos siga yendo de la mejor manera.

-¿Cuál fue tu primera impresión de Gallardo, ni bien llegaste a River?

-Un entrenador serio, que sabe bien lo que quiere, que no titubea, que no duda en ningún momento. Está dispuesto a hablar y a escucharte si tenés alguna duda del juego o de un partido, lo analiza, le da quinientas vueltas al asunto, pero después te termina dando una respuesta que hace que uno también lo vuelva a pensar. Después es un tipo sincero, frontal, que tiene una idea de juego y no renuncia a eso. Se puede adaptar a alguna que otra cosa, pero sabe lo que quiere: que juguemos bien, que intentemos jugar por abajo, que arriesguemos. Eso después te da tranquilidad para los partidos.

-Da la sensación de que tiene un poder de convencimiento increíble, que lo que él dice, se hace...

-Tremendo. Tremendo. Pero no sólo por el hecho de que lo que él dice, se hace. Es que él lo dice, vos lo hacés y sale. Entonces, ¿cómo hacés para descreer de él? Porque las cosas que va haciendo o va diciendo, uno las va haciendo y se van cumpliendo. Entonces te fortalecen a vos en el sentido de confianza y te hacen pensar 'bueno, sí, tiene todo en la cabeza'. Entonces, ahí es cuando uno se sigue convencido de lo que estamos haciendo y sigue confiando en lo que dice.

-En la ida de la final de la Libertadores del año pasado sorprendió con el planteo en La Bombonera, con la línea de tres. ¿Lo habían entrenado?

-No, no, no. Lo había puesto en práctica en algún momento: en , en la Libertadores pasada, contra Independiente de Santa Fe. Lo puso y de la nada. No lo habíamos practicado. Pero ahí vos ves la convicción y el compromiso que tiene el grupo para con el técnico y para con sus compañeros. De adaptarse a los momentos, a los obstáculos, a las circunstancias de lo que requiere ese momento, sea un partido, sea un planteo, o lo que requiera el cuerpo técnico. Cada uno se pone en la cabeza 'yo tengo que hacer esto, esto y esto' y jugás.

-Tuviste una carrera extensa, pero recién jugaste en el plano internacional en Sudamérica en . ¿Cómo es empezar con esta experiencia ya pasando los 30?

-Justo ayer hablaba con mi cuñado y le decía que por ahí uno de los mejores momentos de mi carrera me tocó ya de grande, cuando uno está terminando. Si bien uno siempre intenta y lucha por querer jugar ese tipo de competencias, sabe que no es fácil y no se lo imagina a esta edad, pero siempre fue un desafío tratar de competir internacionalmente y ahora lo estoy consiguiendo. Ya lo había hecho con Central y ahora con River, donde me tocó ganar la Libertadores que es un sueño para todo el mundo. Trato de disfrutarlo con la responsabilidad que eso conlleva.

-En la locura que vivimos, con la presión que tienen ustedes, ¿qué espacio hay para el disfrute?

-Trato de disfrutar de las pequeñas cosas. Disfruto de esto, de venir acá, de cambiarme en un vestuario, de estar con mis compañeros, de entrenar, de todo eso. Disfruto. Pero todo ese disfrute tiene una responsabilidad o una seriedad, con todo lo que exige River. Sabemos, y muchos lo han demostrado, que River no es fácil. Por eso trato de disfrutar las cosas, la vida diaria. Cuando salgo de acá, disfrutar del tiempo con mi familia, con mis amigos. Creo que eso es lo que a uno más lo llena.

-Cuando ganaron la Copa dijiste que era un sueño jugar en River, que la de 1996 la habías vivido en la tribuna. ¿Cómo es vivir en un sueño?

-Es que es muy difícil de explicar. Por lo que te decía, por la vorágine de entrenamientos, de partidos, de no tener pausa, no tenés ese tiempo para pensar y ponerte a recapacitar de todo lo que uno va consiguiendo y lo que va viviendo. Por ahí esos momentos pasan cuando te muestran de nuevo la final, cuando te pasan la Supercopa, son pequeños momentos que te hacen recordar y decir 'che, mirá lo que estoy viviendo'. Es increíble. Por ahí cuando me junto con mis amigos, que la mayoría del grupo son de River, nos ponemos a recordar cuando éramos chicos y pensábamos... La típica: cuando vos salías del colegio a una excursión y pasabas por Lugones, veías el estadio, y decías 'bueno, qué lindo esto', te ponías a cantar. Y hoy lo estoy viviendo desde acá. Es algo que no encuentro palabras para describirlo. En el futuro tal vez las encontraré. Pero hoy es muy difícil.

- Y tu función hoy en el plantel quizás también es esa, de guiar a los chicos para que disfruten...

-Seguro, yo no me olvido más de excompañeros cuando yo estaba en , en Racing, de excompañeros que hayan jugado en River y te decían que esto es otro mundo. Por ahí uno está disconforme, se quiere ir para jugar, pero después cuando está en otro lado sabe lo que perdió, todo lo que estaba viviendo acá y no se daba cuenta. Está la famosa frase 'de River no te querés ir nunca'. Y es verdad. Esto es otro mundo, sin desmerecer a nadie. Cada uno como puede maneja las cosas. Trato de que los chicos valoren todo lo que tienen. No en todos los clubes van a conseguir esto. En muy pocos, diría. Y no se dan cuenta en el lugar en el que están por ahí. Porque no es decir 'bueno, me voy de River y encuentro club fácil'. No. Estás en River y vos tenés que luchar por triunfar en River. Después, si no se dio, sí, se te van a abrir puertas de clubes importantes. Pero mientras estés acá, yo creo que uno tiene que aprovecharlo al máximo, lo puedo decir yo que a mí me toca venir de otro equipo y no salí de acá. Y sé lo que cuesta llegar hasta River, entonces hay que aprovecharlo.

-¿Qué significa la Libertadores para vos?

-Creo que el logro más importante de mi vida.

-¿Y la Libertadores, como torneo en sí, más allá de la de 2018?

El artículo sigue a continuación

-Es el torneo más importante de Sudamérica. Creo que es lo que todo jugador que está jugando en Sudamérica quiere lograr. No hay uno que no te lo pueda decir. Con toda la dificultad que tiene conseguirlo, porque en esto te equivocás y pagás. No te podés perdonar ningún error, como la Champions en Europa. Esto es logro máximo que uno puede conseguir acá y lo que te lleva después a competir por otras cosas.

-¿Cómo se hace para siempre querer ir por más, más allá de todo lo que ya ganaron?

-Creo que eso se consigue por la mentalidad de cada uno, por la idea y por el pensamiento de la cabeza del grupo, que es el técnico, por lo que representa este club. River te obliga y te exige ganar cada cosa. No te quiero decir que fue fácil, porque vos ganás la Libertadores y podés llegar a equivocarte y pensar 'bueno, qué más puedo conseguir' o '¿qué cosa es más importante que esto?'. Y yo creo que cada logro es importante. Y más estando en River, todo se magnifica. Mantuvimos el grupo bien unido, sabiendo que era un logro importante, pero había que seguir ganando, porque esto es lo que queremos cada uno de nosotros, por humildad, porque sabemos que las cosas nos las podemos decir sinceramente a la cara y cada uno lo va a tomar a bien, porque es para que nosotros sigamos creciendo.