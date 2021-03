Entrevista a Adrian Ramos: ¿Klopp? "Con Tuchel, el factor diversión y aprendizaje fue mayor"

La comparación de las cualidades de liderazgo de Tuchel y Klopp, Marco Reus y más: Adrián Ramos recuerda su época en Alemania.

Adrián Ramos jugó en la Bundesliga entre 2009 y 2017, hoy el delantero colombiano finaliza su carrera con su club local América de Cali. En una entrevista con Goal y SPOX, recuerda en particular su tiempo en Hertha Berlin y Borussia Dortmund.

El jugador de 35 años explica por qué estará eternamente agradecido con Lucien Favre, por qué se divirtió más con Thomas Tuchel que con Jürgen Klopp y qué le hizo enviar a un falso Adrián Ramos a su exámen de conducción. Además, el ex internacional habla sobre su extraña aventura en China que nunca se hizo realidad y sus pagos de sueldo en efectivo.

Sr. Ramos, terminará su carrera donde comenzó: en su país de origen. ¿Qué mejor forma de acabar la carrera de un futbolista?

Adrián Ramos: No, al menos no para alguien como yo que ha estado tan lejos de casa durante tantos años. Volver a Colombia con mi familia y amigos no tiene precio. Disfruto de mi vida y de cada segundo en el campo. Pero, por favor, no me digas la palabra "fin de carrera". Con mis 35, ya no soy el más rápido, pero será suficiente por unos años.

¿Y luego?

Ramos: Quiero seguir conectado con el fútbol. No funciono sin él. Convertirme en entrenador o director deportivo, eso es lo que deseo en el futuro. Pero paso a paso.

En América del Sur, el fútbol es más una forma de vida que un deporte. ¿Es su historia comparable a la del típico jugador de futbolín callejero que se abrió camino desde el distrito pobre hasta el negocio profesional?

Ramos: No, definitivamente no. Crecí en las afueras de Cali, lejos de los problemas habituales de las grandes ciudades. Siempre estaba tranquilo en el pueblo donde crecí. Tuve una infancia protegida, libre de delitos y miedos existenciales, y en mi tiempo libre podía simplemente jugar al fútbol. Al principio jugaba al fútbol con un par de compañeros de escuela, hasta que dos chicos me llevaron a un club cercano. Funcionó tan bien que en algún momento terminé en las inferiores de América de Cali.

El exdelantero del BVB Adrián Ramos sobre América de Cali: "Sin cuenta bancaria propia"

América de Cali es uno de los clubes más famosos de Colombia no solo por sus 14 títulos de campeonato. En los años setenta y ochenta el club se asoció estrechamente con el cartel de Cali, beneficiándose del dinero de los capos de la cocaína Gilberto y Miguel Rodríguez. Después de su arresto a mediados de los noventa, la asociación se convirtió en el centro de atención del poder judicial de los Estados Unidos y fue restringida y controlada financieramente a lo largo de los años. ¿Todavía se notaba en 2004, cuando empezaste como profesional?

Ramos: Sí, entonces las taquillas eran la única fuente de ingresos del club. Menos espectadores significaba menos dinero para los jugadores. No hubo patrocinadores, ni subvenciones del gobierno. El club ni siquiera tenía una cuenta bancaria propia. A los jugadores nos pagaban en efectivo. Inimaginable hoy.

El club se ha recuperado económicamente gracias a la venta de uno o dos jugadores. Por ejemplo, se cambió a Hertha BSC en el verano de 2009 por el equivalente a dos millones de euros. ¿Cómo entró en contacto con los berlineses?

Ramos: Mi representante estaba bien conectado en Alemania y me recomendó a algunos clubes allí desde 2008, cuando ganamos el título del campeonato de Colombia con América. En algún momento se dijo que Hertha BSC estaba interesado en mí. Las posibilidades de un cambio eran inicialmente escasas.

¿Por qué?

Ramos: Me dijeron claramente que solo era una alternativa a otro delantero. Hasta el día de hoy no sé qué delantero fue. Pero aparentemente Hertha no tenía el dinero para fichar a este jugador en ese momento, así que me contrataron a mi.

¿Cómo te sentiste al respecto?

Ramos: Al principio estaba menos entusiasmado. No me malinterpretes: todo chico de Colombia sueña con demostrar su valía en una de las mejores ligas europeas. Pero muchos no pudieron hacer nada con la Bundesliga. Personalmente, conocí a Hertha de Marcelinho, el brasileño. Pero el destino de mis sueños era España. Por el idioma, la cultura y el clima. Antes de ir a Berlín, pensé: "Ahora estás haciendo eso con Alemania, pero asegúrate de llegar a España rápidamente".

Al final te quedaste siete años y medio, cinco de ellos en Berlín.

Ramos: Paradoja, lo sé. Pero aunque al principio pensaba que estaba en un mundo diferente y tenía que empezar de cero: mi familia y yo nos enamoramos de Alemania. Allí conocimos a mucha gente cálida que se hizo amiga. Nunca lo pensé. Además, la Bundesliga me cautivó desde el primer día. En mis primeros años en Hertha en particular, todos podían vencer a todos. Eso fue fascinante, al igual que la atmósfera en los estadios. Ya no quería irme de allí.

Adrian Ramos: ¿Hertha BSC? "Como una montaña rusa"

En Hertha, entonces como ahora, reinaba predominantemente el caos. Has descendido y ascendido dos veces con el club y has trabajado con un total de ocho entrenadores.

Ramos: Mi tiempo en Hertha fue como una montaña rusa. Tantos altibajos, tantos altibajos. Sin estabilidad, inquietud constante. En retrospectiva, estoy agradecido de haber experimentado todo esto, porque me enseñó a lidiar con los contratiempos. Incluso si quisiera escapar después del primer y segundo descenso.

¿Por qué no llegó a eso?

Ramos: Hertha no quería dejarme ir. Por supuesto, estaba enojado porque tenía algunas ofertas de la Bundesliga. Pero respeté el punto de vista del club y, aparte de eso, también me sentí cómodo con el equipo. Éramos un gran grupo con muchos chicos geniales. Los brasileños Cicero y Raffael, por ejemplo, que me ayudaron mucho en mi adaptación. O Fabian Lustenberger y Steve von Bergen, dos destacadas personalidades que te mostraron cómo funcionan las cosas en los entrenamientos. Cualquiera que no estuviera de acuerdo con eso lo sintió, a veces verbalmente, a veces con una entrada.

¿A cuál de sus muchos entrenadores de Hertha recuerda especialmente bien?

Ramos: Markus Babbel. Era agradable pero estricto y ayudó a muchos jugadores mentalmente. En términos de fútbol, ​​probablemente haya aprendido más de Jos Luhukay.

¿Y Lucien Favre?

Ramos: Oh, el señor Favre. Un entrenador fantástico y una persona aún más fantástica, de verdad. Es una pena que lo hayan despedido solo unas semanas después de que me mudé a Hertha. Pero le estaré eternamente agradecido, porque sin él probablemente nunca hubiera terminado en la Bundesliga. Estaba más comprometido y creía en mí. Eso se confirmó de nuevo más tarde, cuando tenía muchas ganas de llevarme al Borussia Mönchengladbach. Desafortunadamente, Hertha tenía algo en contra. Me hubiera gustado trabajar más tiempo con el señor Favre.

Adrian Ramos: "Preetz a menudo parecía muy nervioso"

Parece que no eras particularmente bueno hablando con la gerencia deportiva de Michael Preetz en ese momento.

Ramos: Fue difícil para mí conectarme con el Sr. Preetz, especialmente al principio cuando no podía entender una palabra de alemán. A menudo me parecía muy nervioso. Sin embargo, con el tiempo, nuestra relación mejoró y, al final, también rompimos en términos amistosos. Sin embargo: El malestar de los responsables se ha arrastrado por el club a lo largo de los años. Eso estuvo muy mal. Con un entorno más estable, ciertamente podríamos haber tenido más éxito.

Su tiempo en Berlín no solo fue turbulento en términos deportivos. También hubo una escaramuza privada.

Ramos: Puedo adivinar a qué te refieres.

Entonces cuéntenos cómo se le ocurrió la idea en mayo de 2014 de enviar un Adrián Ramos falso a su examen teórico de manejo.

Ramos: Sabes, ya tenía mi carnet de conducir en Colombia y era un conductor impecable. Después de cambiarme a Hertha, me dijeron que mi licencia en Alemania era válida por un máximo de seis meses y que tendría que hacer otros exámenes después.

Adrián Ramos: ¿carnet de conducir? "Mierda, nunca podrás hacer eso"

Eso es típicamente alemán, señor Ramos.

Ramos: ¡Y algo bueno también! ¿Crees, por ejemplo, que los coches se conducen de la misma forma que en Alemania? Por supuesto no. Los alemanes son muy responsables, eso me gusta. Pero, por supuesto, lo vi de manera diferente en ese entonces. Estaba molesto y solo quería conducir. En cambio, tuve que estudiar para este examen. Pero con la mejor voluntad del mundo, no pude hacer nada con todos estos papeles y pensé: "Mierda, nunca podrás hacer eso".

¿Y luego?

Ramos: O tomaba un taxi o un amigo de Colombia a quien conocí en Berlín me llevaba al entrenamiento durante años. ¿Te imaginas lo cáustico que es algo así? Cuando realmente lo sabes: puedo conducir, pero no está permitido...

Y luego, un día, se te ocurrió la idea de registrarte para el examen de teoría, pero enviar a otra persona con tu nombre.

Ramos: No quiero decir nada sobre eso.

Tus compañeros de equipo deben haberte molestado con eso.

Ramos: ¡Y cómo no! Estos son errores en la vida que nunca querrías haber cometido.

Al menos eso todavía funcionaba con la licencia de conducir en Dortmund. Pero marcar goles no fue tan bien allí como en Berlín. En 79 apariciones con el BVB anotó 19 goles después de anotar 65 veces con el Hertha en 176 partidos. ¿Podría llegar demasiado tarde la mudanza a un club superior a los 28 años?

Ramos: No lo sé. Si mi tiempo en Dortmund hubiera tenido éxito, no me harías esta pregunta ahora. Pero claro, en el mejor de los casos vas a un club de élite cuando tienes 23 o 24 años para desarrollarte un poco y cometer algunos errores. Si va a un club como este cuando tiene 28 años y no cumple de inmediato, la probabilidad de una planificación a largo plazo es mínima.

¿Por qué, en sus dos años y medio en Dortmund, rara vez fue más allá del papel de suplente?

Ramos: La competencia fue, por supuesto, diferente a la de Berlín. Pierre-Emerick Aubameyang tuvo una carrera loca. Pero en mi segunda temporada, desde la llegada de Thomas Tuchel, me sentí muy cómodo en el BVB. Tuchel confió en mí y le devolví esta confianza con goles.

¿Cómo fue su relación con el predecesor de Tuchel, Jürgen Klopp?

Ramos: Bien al principio. Realmente me quería en su equipo. Pero sabes qué tipo de temporada fue.

Adrian Ramos sobre Klopp: "No lo culpes"

Aquella en la que el Dortmund pasó el invierno en el puesto 17. Es gracioso cuando pasas de Hertha, que a menudo está en peligro de descenso, a un aspirante al título para luchar por el descenso, ¿no es así?

Ramos: Pensé que estaba en la película equivocada o alguna maldición estaba sobre mí. La temporada fue un desastre. Desafortunadamente, después de algunos juegos, casi no jugué al principio. Klopp confiaba más en otros jugadores.

¿Con qué justificación?

Ramos: No entrenaría lo suficientemente bien. Una vez incluso me sacó del equipo por motivos deportivos. Eso fue amargo.

¿Pero justificado?

Ramos: Sentí que era injusto, después de todo, no era el único jugador con fluctuaciones de forma. Sí, hay días en los que no alcanzas la meta ni siquiera en los entrenamientos. ¿Es por eso que soy peor jugador? No. Se trata de confianza. Y aunque aprendí mucho con Klopp: solo sentí su confianza al principio.

Bien por ti que fue la última temporada de Klopp en BVB, y que Tuchel se hizo cargo.

Ramos: Es parte del fútbol que tienes una mejor conexión con un entrenador que con el otro. No culpo a Klopp, la temporada también fue muy dura para él. Pero sí: con Thomas, el factor de diversión y aprendizaje fue mucho mayor para mí. Nos enseñó a llevar más control a nuestro juego, pero aún así profundizar rápidamente con la posesión. Me gustó su filosofía.

Adrian Ramos sobre Tuchel: "Puede decir cosas que duelen"

¿Cómo fue tu relación personal con él?

Ramos: Genial. Quería llevarme a Mainz cuando estaba en Hertha. Es por eso que estábamos en la misma onda.

Se dice que otros jugadores no se llevaron tan bien con Tuchel.

Ramos: Thomas está obsesionado con el fútbol e impone exigencias extremadamente altas a sus jugadores, especialmente en el área táctica. Cualquiera que no cumpla con estos requisitos tiene un problema. Entonces, Thomas puede ponerse muy fuerte y, a veces, decir cosas que duelen. Lamentablemente, es normal que uno u otro en este negocio se sienta rápidamente pisoteado. Pero nunca tuve la sensación de que estuviera tratando de atacar a alguien personalmente con sus críticas. Me llevé bien con su estilo. Otros no lo hacen. Pero una cosa está clara para mí: si algún día me convierto en entrenador, ciertamente no gritaré tanto como Thomas. (Risas)

Por mucho que disfrutaste trabajando con Tuchel: en su segunda temporada casi nunca te usó.

Ramos: Aubameyang fue tan sensacional que no podía enojarme con el entrenador. Pero, por supuesto, tampoco soy un profesional satisfecho con el banco.

El resultado: firmaron con Chongqing Dangdai Lifan de China durante las vacaciones de invierno, pero inicialmente fueron cedidos al Granada por seis meses.

Ramos: Los dueños del club chino también son los principales accionistas del Granada CF. Esto me dio la oportunidad de mudarme a Granada. Yo también lo preferí.

Adrian Ramos sobre la despedida del BVB: "China es la única opción"

¿Eso significa que no querías ir a China desde el principio?

Ramos: Lo es. Pero BVB insistió en una tarifa de transferencia en ese momento, un préstamo no era una opción. Y ahora respóndeme la siguiente pregunta: ¿Qué club europeo quiere pagar doce millones de euros en invierno por un jugador que casi nunca se utiliza?

Ninguno.

Ramos: Correcto. China era la única opción. Me hubiera encantado quedarme en Alemania. Algunos clubes de la Bundesliga estaban interesados ​​en un préstamo y también hubo consultas de otras ligas europeas importantes. Pero el Borussia Dortmund no quiso participar.

Después de todo, la escala en Granada se convirtió en una parada permanente. Al final, no jugaron un solo juego para los chinos.

Ramos: Cualquier otra cosa no habría tenido sentido para mi familia y para mí. Desde el punto de vista personal, lo pasamos muy bien en Granada. Buen tiempo, buena comida, era fácil llegar al mar.

¿Y cómo te fue en términos deportivos?

Ramos: Bueno. Si soy honesto, ni siquiera comencé a aprovechar mi potencial allí. 16 goles en 88 partidos, eso es el promedio. Y no quería ser promedio en la liga en la que realmente quería jugar antes de mudarme a Alemania.

¿Crees que los jefes del BVB te arruinaron los últimos años de tu carrera negándote un préstamo de la Bundesliga?

Ramos: No, también rompimos en términos amistosos y sin resentimiento. Es solo fútbol, ​​un negocio difícil que involucra a muchos millones. Como jugador, tienes que lidiar con el hecho de que las cosas no siempre salen según tus ideas. Estoy muy agradecido por todo lo que he vivido en mi carrera. El tiempo en Alemania fue especialmente maravilloso.

Adrián Ramos sobre Reus: "Un verdadero capitán"

¿A qué compañero de equipo en Dortmund le gusta especialmente recordar?

Ramos: Tuvimos muchos muchachos talentosos y grandes personalidades en el equipo. Marco Reus, por ejemplo, era mi vecino y, por tanto, siempre una importante persona de contacto en mi vida privada. Un verdadero capitán. Y un gran futbolista.

Algunos observadores son críticos con Reus. La acusación general: no tiene cualidades de liderazgo.

Ramos: Solo las personas que no conocen a Marco pueden tener esta opinión. Habla y ayuda a sus compañeros, especialmente a los jóvenes. Para ello, se identifica con el club y la ciudad. ¿No es un buen capitán porque grita menos que un capitán prototipo? Incluso un líder silencioso es un líder. Esto se aplica tanto a Marco como a otros tipos como Schmelle, Piszczu o Hummels. Fueron y son pilares inmensamente importantes en el camerino. Cualquiera que diga lo contrario está equivocado.

BVB se considera un club emocional. Esta es una de las razones por las que algunos fanáticos y los responsables nunca parecieron simpatizar con Lucien Favre.

Ramos: El éxito de un equipo no depende principalmente de los rasgos de carácter de su entrenador. Los entrenadores introvertidos y menos emocionales pueden ser tan exitosos como los monstruos de mentalidad. El mejor ejemplo es Carlo Ancelotti. Esa es la calma en sí y lo ha ganado todo en su carrera como entrenador. ¿Por qué? Porque el conocimiento técnico cuenta ante todo. El señor Ancelotti lo tiene. El Sr. Favre, que también es una persona de buen corazón, también lo tiene. Me pregunto cómo no agradar a alguien así.