Entre ellos, Mbappé y Vinícius... Seis jugadores del Real Madrid podrían ser sancionados ante el Bayern de Múnich

El Real Madrid se enfrenta a un complicado reto en materia de disciplina de cara a su esperado partido contra el Bayern de Múnich, el próximo martes en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Los blancos disputarán el partido con el riesgo de perder a seis jugadores para el partido de vuelta, previsto en el Allianz Arena de Múnich, en caso de que reciban nuevas tarjetas amarillas, según las normas de la Unión Europea de Fútbol (UEFA).

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La lista de jugadores que podrían perderse el partido por acumulación de tarjetas incluye a: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Dean Hooysen y Álvaro Carreras.

Mbappé se unió a sus compañeros en la «zona de peligro» tras recibir una amonestación en el partido de vuelta de los octavos de final contra el Manchester City.

El entrenador del Merengue, Álvaro Arbeloa, espera superar este problema y salir con el menor número de bajas posible, sobre todo teniendo en cuenta las ausencias por lesión de varios de sus estrellas.