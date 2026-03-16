Entradas para el Al-Hilal vs Al-Nassr: fechas del derbi de Riad, precios de las entradas y más

El Al-Hilal y el Al-Nassr se enfrentarán en lo que promete ser uno de los encuentros más emocionantes de la temporada de la Liga Profesional Saudí. El 12 deenero, el Kingdom Arena de Riad se convertirá en un hervidero de emociones mientras estos dos gigantes del fútbol luchan por la supremacía, el orgullo y un impulso crucial en la carrera por el título.

El Al-Hilal, a menudo aclamado como el club más laureado de Asia con la asombrosa cifra de 66 títulos nacionales e internacionales, aporta un legado de excelencia constante. Sus colores azul y blanco son sinónimo de poderío continental.

Frente a ellos, con sus colores amarillo y azul, el Al-Nassr, impulsado por superestrellas mundiales como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Talisca, ha transformado radicalmente el panorama de la Liga Profesional Saudí, resurgiendo con renovada ambición bajo el foco internacional.

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¿Cuándo es el Al-Hilal vs Al-Nassr?

Fecha Partido Lugar Entradas Miércoles, 18 de marzo de 2026, 23:00 Al-Ahli vs Al-Hilal (Semifinal de la Copa del Rey) Ciudad Deportiva del Rey Abdullah, Yeda Entradas Viernes, 3 de abril de 2026, 20:00* Al-Nassr vs Al-Najma (Liga Profesional Saudí) Parque Al-Awwal, Riad Entradas Sábado, 4 de abril de 2026, 20:00* Al-Hilal vs Al-Taawoun (Liga Profesional de Arabia Saudí) Kingdom Arena, Riad Entradas Por determinar (Aplazado) Al-Hilal vs Al-Sadd (Liga de Campeones de la AFC) Kingdom Arena, Riad Entradas Por determinar (aplazado) Al-Nassr vs Al-Wasl (Liga de Campeones de la AFC - Segunda División) Al-Awwal Park, Riad Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al-Hilal vs Al-Nassr?

Dada la importancia del derbi de la capital entre el Al-Hilal y el Al-Nassr, la demanda de entradas es excepcionalmente alta y se espera que se agoten rápidamente, a menudo con semanas de antelación.

Para tener más posibilidades de conseguir tu entrada para el Kingdom Arena, los principales puntos de venta para muchos aficionados serán las plataformas oficiales de venta de entradas, como la página web oficial del Al-Hilal o la Liga Profesional Saudí.

Aunque los portales oficiales de la liga o del estadio son la forma más segura para que los aficionados compren entradas para el Al-Hilal, quienes deseen asistir a un partido pueden considerar sitios de reventa como StubHub, donde encontrarán entradas a partir de 269 SAR, lo que les permitirá acceder fácilmente al partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Hilal vs Al-Nassr?

Los precios de las entradas para el derbi de la capital entre el Al-Hilal y el Al-Nassr pueden variar significativamente en función de factores como la ubicación de los asientos, la demanda y el momento de la compra.

Según la información más reciente, las entradas en StubHub cuestan actualmente a partir de tan solo 269 SAR, con todos los gastos incluidos. Esto supone una oportunidad increíble para presenciar una de las rivalidades más apasionantes del fútbol sin arruinarse. Sin embargo, los precios pueden dispararse drásticamente en el caso de los asientos premium o los paquetes de hospitalidad.

Para conseguir la mejor oferta, sobre todo las entradas más baratas, te recomendamos que las compres lo antes posible. Dada la gran demanda que genera este derbi, las entradas más económicas suelen ser las primeras en agotarse.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el Al-Hilal vs Al-Nassr?

Para un evento de esta magnitud, las fechas oficiales de venta general del club o de la liga suelen anunciarse con bastante antelación, y las entradas suelen agotarse casi de inmediato.

Es evidente que las entradas ya circulan en gran cantidad en mercados secundarios como StubHub. Para los aficionados que deseen asistir, la única forma actual de adquirir entradas es a través de estas plataformas de reventa verificadas.

¿Qué se puede esperar del Al-Hilal vs Al-Nassr?

El derbi de Riad entre el Al-Hilal y el Al-Nassr es uno de los enfrentamientos más intensos de la Liga Profesional de Arabia Saudí, con gran importancia tanto para el orgullo como para la clasificación en la liga.

Históricamente, el Al-Hilal ha tenido a menudo la ventaja, pero en las últimas temporadas el Al-Nassr ha acortado distancias, lo que ha hecho que la rivalidad sea más equilibrada e impredecible. Los partidos entre estos dos equipos suelen ser reñidos, físicos y tácticamente matizados, y el control del centro del campo y la disciplina defensiva desempeñan un papel crucial a la hora de determinar el resultado.

Gran parte de la atención se centrará en el poderío estelar que se verá sobre el terreno de juego, en particular en la amenaza ofensiva del Al-Nassr liderada por Cristiano Ronaldo, quien siempre ha estado a la altura en los momentos decisivos. El Al-Hilal responde con una plantilla amplia y bien organizada, conocida por su fluidez en el pase, su juego por las bandas y su puntería en el remate.

Más allá del fútbol, el derbi se caracteriza por su ambiente y su intensidad emocional. Un estadio abarrotado, unos aficionados apasionados y una enorme cobertura mediática añaden una presión que a menudo da lugar a momentos dramáticos.