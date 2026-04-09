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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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«Engreído y fracasado». El presidente de la Federación de Yeda recibe duras críticas

Al Ittihad vs Neom SC
Al Ittihad
Neom SC
1ª División
Arabia Saudita

Una campaña mediática sin tregua

Fahd Sindi, presidente del Al-Ittihad de Yeda, sigue recibiendo críticas por el bajo rendimiento del equipo esta temporada. La última fue la derrota 3-4 ante Neom en la 29.ª jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

La afición, indignada por la irregularidad y la caída de resultados en momentos clave, culpa a la directiva.

El periodista Mohamed Al-Bakiri comentó en «Al-Arabiya FM»: «Hace tiempo asistí a una rueda de prensa con Fahd Sindi y comprobé que no tiene la misma valentía que muestra en redes».

Y añadió: «Me pregunté: ¿cómo puede ser la misma persona? Lo presioné con varias preguntas hasta que se incomodó y me pidió ceder la palabra a otros».

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Y añadió: «Para mí es el principal responsable de la crisis del Al-Ittihad este curso, pues no toma decisiones ni resuelve problemas, lo que nos deja al borde de acabar la temporada sin títulos».

Y concluyó: «Sindi es un hombre extremadamente engreído que cree entenderlo todo, pero la realidad demuestra lo contrario: el club está en crisis y los aficionados pagan el precio».




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