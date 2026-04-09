Fahd Sindi, presidente del Al-Ittihad de Yeda, sigue recibiendo críticas por el bajo rendimiento del equipo esta temporada. La última fue la derrota 3-4 ante Neom en la 29.ª jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

La afición, indignada por la irregularidad y la caída de resultados en momentos clave, culpa a la directiva.

El periodista Mohamed Al-Bakiri comentó en «Al-Arabiya FM»: «Hace tiempo asistí a una rueda de prensa con Fahd Sindi y comprobé que no tiene la misma valentía que muestra en redes».

Y añadió: «Me pregunté: ¿cómo puede ser la misma persona? Lo presioné con varias preguntas hasta que se incomodó y me pidió ceder la palabra a otros».

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Y añadió: «Para mí es el principal responsable de la crisis del Al-Ittihad este curso, pues no toma decisiones ni resuelve problemas, lo que nos deja al borde de acabar la temporada sin títulos».

Y concluyó: «Sindi es un hombre extremadamente engreído que cree entenderlo todo, pero la realidad demuestra lo contrario: el club está en crisis y los aficionados pagan el precio».











