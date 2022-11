ENCICLOPEDIA MUNDIALISTA: Francia '98, el nacimiento de Les Bleus

En casa, Zidane le dio a los galos la posibilidad de ser campeones por primera vez en su historia, algo que no había logrado ni el mismísimo Platini.

Bastaron casi cuatro años para que el mundo del fútbol encuentre a un nuevo rey, ese que defina un partido, ese que cambie el rumbo de las acciones, ese que pise un campo de juego y convierta ese dinero que uno gastó, en un auténtico placer para los ojos. Que uno vaya al estadio con la certeza de saber que se va a divertir.

El último había sido Diego Maradona , con aquellos tremendos Mundiales jugados en México '86, Italia '90 y los dos encuentros en Estados Unidos 1994 antes del doping positivo que nunca tendrá un culpable y del cual nunca se sabrá a ciencia cierta qué fue lo que realmente ocurrió.

ENCICLOPEDIA MUNDIALISTA: ASÍ EMPEZÓ LA HISTORIA DE LA COPA DEL MUNDO

Habían pasado cuatro años y nadie había garantizado el espectáculo en una cita mundialista. No lo lograron Romario y Bebeto. Menos George Hagi , el rumano que tuvo sólo un par de apariciones en Norteamérica. Tampoco Roberto Baggio y, menos, una promesa que nunca explotó: el argentino Ariel Ortega , que en su momento fue nombrado como el sucesor del D10S Maradona.

Pero sí había alguien quizás impensado. El Rey Zizou. El gran Zinedine Zidane.

El fracaso de La Roja

España llegaba a Francia 1998 como siempre, con certezas y con dudas. Una gran plantilla iba en busca de romper la historia que le seguía siendo esquiva, en busca de pasar los cuartos de final, una marca que no había podido pasar nunca, más allá de la grandeza que también habían tenido otros tantos jugadores.

Y así llegaba a Francia una nueva cita mundialista que no sólo no podría atravesar como hubiese querido, sino que sería humillada al armar las maletas en un abrir y cerrar de ojos, marchándose en la primera tras empatar con Paraguay , perder con Nigeria en un memorable encuentro y realizar la goleada más grande del Mundial y también la más insignificante, debido a que el 6-1 ante Bulgaria no serviría para nada.

RUSIA 2018: CUÁNDO EMPIEZA, ENTRADAS, CLASIFICADOS, ESTADIOS, PARTIDOS Y GRUPOS

Argentina y su paternidad mundialista ante Inglaterra

La fase de grupos no llevaría consigo grandes sorpresas. Salvo la del Grupo D en la que España perdería la plaza con la sorpresa del mundial, Paraguay . El resto de las zonas cumplirían con la lógica y los grandes estaban en su salsa, en los octavos de final. Comenzarían a pelearse por la corona.

De hecho dos de los países más poderosos en lo futbolístico, Inglaterra y Argentina , se enfrentarían en la segunda fase para reeditar el histórico duelo, ese que tuvo batallas épicas y el mismo que se dio fuera del ámbito futbolístico, en la guerra por las Islas Malvinas en la que murieron miles de jóvenes.

El duelo fue apasionante. Goles, fútbol bien jugado, pasión y una llave que se definiría el cotejo con los tiros desde el punto del penalti, ganándolo Argentina gracias a la tremenda actuación del ex portero del Mallorca Lechuga Roa. Un dato de color: Mick Jagger estaba en las gradas alentando a Inglaterra y la mala suerte para con los equipos que suele seguir ya se hacía notar.

La alegría no es sólo brasileña

Las eliminatorias a un solo partido se transformaron en grandes encuentros. Comenzando con el del Argentina-Inglaterra , siguiendo por el Francia-Paraguay, el Brasil-Dinamarca, Francia-Italia y hasta el Holanda Brasil. Varios de estos partidos se definirían en tiempos suplementarios, penaltis o teniendo emoción hasta el último minuto. Fueron lo mejor que mostró Francia '98, quizás uno de los últimos mundiales en los que realmente se jugó bien al fútbol.

Entre tanto y tanto el conjunto galo y la verdeamarelha continuaban con su camino y llegaría a una final que en los papeles se mostraba impredecible. No sólo por la solidez que mostraron, sino porque ambas plantillas tenían nombres que quedarían en las retinas de todos los espectadores, entre ellos, el 'Rey' Zizou y el mayor goleador de la historia de los Mundiales, el gran Ronaldo .

En la previa se habló mucho. No sólo por las declaraciones de ambas plantillas sino porque los rumores acerca de una enfermedad de último momento que habría tenido el goleador carioca eran cada vez más fuertes. Supuestamente, Ronaldo habría sufrido convulsiones en la noche anterior al histórico duelo y Nike , principal patrocinante de Brasil , habría puesto el grito en el cielo para que esté sí o sí dentro del rectángulo de juego.

Los rumores, a su vez, también afirmaban que el Lobo Zagallo habría tenido hasta último momento la duda de si incluir entre los titulares al goleador o bien poner a Edmundo , pero una dura discusión entre el entrenador y el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Texeira , finalmente determinó que Ronaldo aparezca entre los once.

El partido tuvo poco de parejo. El conjunto francés con el Rey Zizou a la cabeza aplastó sin inconvenientes a Brasil. Fue 3-0, pero podría haber sido mucha más amplia la diferencia en el marcador ya que, entre tanto y tanto, Emmanuel Petit , se perdería un sin fin de oportunidades claras para estirar la goleada.

Y así fue como Zinedine Zidane se encargó de darle por primera vez en su historia el título de campeón del Mundo a Francia. Un logro que solamente él pudo hacer acompañado de grandes jugadores como Didier Deschamps, Marcel Desailly, Christian Karembeu y Youri Djorkaeff entre tantos otros nombres que marcaron un antes y un después en el fútbol francés. Por su fútbol, por su resultado y porque tuvieron la posibilidad de darle a su gente un título más que esperado. Era justo en su hogar, un dulce hogar.