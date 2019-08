EN VIVO ONLINE: PAOK vs Ajax, por la Champions League

Partido correspondiente a la tercera ronda eliminatoria de la Champions League.

Luego de ser la sorpresa más agradable en la pasada edición de la y llegar a semifinales, el enfrenta un nuevo reto, buscando seguir en los primeros planos y continuar un ambicioso proyecto deportivo.

La tercera ronda de eliminación será la fase que representará su estreno, teniendo en puerta un partido complicado en Grecia frente al , este martes 6 de agosto a las 12:00 horas, tiempo del Centro de .

Por decisión técnica, Edson Álvarez no será parte de la partida, pues no aparece ni entre los once titulares ni como opción de cambio, prolongando la fecha de su debut probablemente hasta el fin de semana, cuando reciban al Emmen.

A continuación, la cobertura en vivo de este cotejo.