EN VIVO ONLINE: cómo ver Wolves vs Manchester City por la Premier League por Internet y en streaming

El equipo de Pep Guardiola inicia su camino en la Premier League ante los dirigidos por Nuno.

La Premier League no se tiene y ahora nos trae un partido realmente interesante en el cierre de la segunda fecha. El , uno de los serios candidatos al título, visita al siempre complicado , que contará nuevamente con la presencia de Raúl Jiménez.

Esta temporada puedes seguir toda la Premier League 2020-21 en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Los Citizens tuvieron una semana más descanso y este partido en el Molineux Stadium supone su estreno en la temporada. Vale destacar que los dos últimos enfrentamientos entre estos equipos terminaron en victoria para el equipo de Nuno, que quiere volver a ser protagonista.

La Manada, por su parte, debutó de la mejor manera posible con una contundente victoria contra el . Sin embargo, a mitad de semana fue eliminado de la Copa de la Liga por el y ahora busca una victoria que le permita recuperar la confianza.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Wolves - Manchester City FECHA Lunes 21 de septiembre del 2020 ESTADIO Molineux Stadium HORARIO 21:15 de (16:15 de Argentin y , 14:15 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Wolves: Patricio; Boly, Coady, Saiss; Adama, Dendoncker, Moutinho, Marcal; Podence, Jimenez, Neto.

Man City: Ederson; Walker, Garcia, Ake, Mendy; De Bruyne, Rodri, Foden; Mahrez, Jesus, Sterling.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 ESPN Play México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.