EN VIVO ONLINE: cómo ver Sheffield United vs. Wolves por la Premier League por Internet y en streaming

El equipo de Raúl Jiménez debuta ante uno de los rivales que más le complicó las cosas en la temporada pasada.

La Premier League continúa con su actividad correspondiente a la primera fecha. Y ahora llega el momento del debut del Wolves, el equipo de Raúl Jiménez que regresa con ganas de recuperarse tras el pobre cierre de temporada que tuvieron, en el que dejaron ir todas las opciones de meterse en competiciones europeas.

Esta temporada puedes seguir toda la Premier League 2020-21 en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

La Manada llega con la ilusión de contar nuevamente con la mejor versión de Raúl Jiménez. El delantero mexicano fue el principal referente ofensivo del equipo de Nuno, convirtiendo nada menos que 27 goles entre todas las competiciones que disputó, razón por la que su nombre suena con fuerza en varios clubes importantes.

Por su parte, los Blades esperan repetir lo hecho en la campaña pasada. El equipo de Chris Wilder obtuvo números realmente sorprendentes y además ya saben lo que es vencer al Wolves, pues se quedaron con el enfrentamiento más reciente al imponerse por la mínima de las diferencias, gracias al gol de John Egan.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO - Wolves FECHA Lunes 14 de septiembre del 2020 ESTADIO Venue Bramall Lane HORARIO 19:00 de (14:00 de , 13:00 de , y 12:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Sheffield United: Ramsdale; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram. Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, McGoldrick.

: Patricio; Saiss, Coady, Boly; Traore, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre; Jimenez, Jota.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 3 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.