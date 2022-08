EN VIVO ONLINE Sao Paulo - Flamengo, por el Brasileirao 2022: cuándo es, dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

El equipo de Arturo Vidal y Erick Pulgar se traslada al Morumbi buscando otra victoria que les permita recortar distancia con el líder Palmeiras.

Después de dar el primer paso para su clasificación a semifinales de la Copa Libertadores al derrotar a domicilio al Corinthians, Flamengo se prepara para enfrentar a São Paulo este sábado en Morumbi, por la vigésima primera fecha del Brasileirao.

El equipo que conduce Dorival Júnior llega a este choque tras vencer por 4-1 al Atlético Goianiense, en partido que marcó el estreno como titular de Arturo Vidal y donde además aportó con una conquista.

Con este resultado, el Rubro-Negro alcanzó cuatro victorias consecutivas que lo mantienen en la quinta plaza con 33 puntos, a nueve del líder Palmeiras. El Tricolor Paulista, en tanto, viene de caer ante el Athletico Paranaense en su visita al Arena da Baixada y suma cinco cotejos en fila sin conocer los abrazos ubicándose en el décimo casillero merced a 26 unidades.

Las estadísticas y calendario de Vidal con el Fla

El más reciente enfrentamiento entre ambos clubes se produjo el pasado 17 de abril con éxito del Mengão por 3-1 en el Maracaná gracias a las anotaciones de Gabigol, Mauricio Isla y Giorgian De Arrascaeta. Jonathan Calleri descontó en favor de los de Rogério Ceni. De hecho, el Soberano no logra derrotar a su rival de turno desde febrero de 2021. Para este cruce se espera que Erick Pulgar debute con la camiseta de los de Río de Janeiro luego que no fuera citado en el certamen continental, mismo que volvió a disputar el ex Inter de Milán después de 15 años y 86 días.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Sao Paulo - Flamengo FECHA Sábado, 6 de agosto ESTADIO Morumbi HORARIO 19:30

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

CÓMO VERLO POR TV Y ONLINE

El duelo por la vigésima primera fecha del Brasileirao será transmitido en vivo a través de Star+. También se podrá ver por Fanatiz, plataforma de streaming que permite acceder a un catálogo amplio de canales deportivos y a la que se tiene acceso en cualquiera de las pantallas o dispositivos móviles a través de una suscripción mensual (con una prueba gratis de 7 días), y por Brasileirão Play que dispone de perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube en inglés y español para que las audiencias internacionales fuera de Brasil sigan de cerca todo lo que acontece en el torneo.