EN VIVO ONLINE Pachuca vs Tigres: ¿cómo ver vía streaming por internet y apps?

Los Tuzos no han podido iniciar el semestre como uno espera, mientras que los universitarios no están en zona de liguilla.

Contrario a lo que uno pudiera esperar por la estructura deportiva y plantilla, los Tuzos del no han podido salir del último general en el naciente torneo Clausura 2020, donde aún no conocen la victoria. En la misma situación se encuentra su rival Tigres, que aunque tienen un partido pendiente no han conseguido meterse entre los ocho primeros de la tabla general

Ahora ambos buscarán cambiar su historia cuando se enfrenten en la Jornada 4. El partido será este sábado 1 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del Centro de , en el Estadio Hidalgo.

En Goal le presentamos la afición de ambas escuadras cómo seguir el duelo a través de internet:

CÓMO VER ONLINE EL PACHUCA VS TIGRES

Para la República Mexicana, FOX Sports Play y Marca Claro son las opciones para seguir el encuentro, ya sea desde tu dispositivo móvil o una computadora de escritorio con acceso a internet.

CÓMO VER EL PACHUCA VS TIGRES EN APPS

Fox Play y Marca Claro ponen a la disposición de sus usuarios su aplicación totalmente gratis, ya sea para iOs o para Android; en el caso de Marca Claro, también se puede seguir en YouTube.