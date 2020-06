EN VIVO ONLINE: cómo ver Manchester City vs. Burnley por streaming y TV, por la Premier League

El cuadro de Pep Guardiola se mide ante los Vinotintos por la jornada 30 del certamen inglés.

El balón vuelve a rodar para el en la Premier League. Por la jornada 30, el equipo de Pep Guardiola se medirá ante el en el Etihad Stadium.

El cuadro donde milita Claudio Bravo saldrá al terreno de juego en su afán de seguir en racha. Esto, tras derrotar 3-0 al el pasado miércoles, en la reanudación de la competencia. Con esa victoria, los Citizens continúan en el segundo casillero, merced a 60 positivos, muy lejos del líder . Mientras que el equipo de Sean Dyche se mantiene en el puesto 11, con solo 39 unidades. En su último juego igualó 1-1 ante . El árbitro designado para el encuentro es Andre Marriner.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Manchester City vs. Burnley FECHA Lunes, 22 de junio ESTADIO Etihad HORARIO 21:00 de (16:00 de , 15:00 de , y 14:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Manchester City : Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo, Aguero, Sterling

Burnley : Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Vydra, Rodriguez

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

El Manchester City ha ganado sus últimos cinco partidos en casa ante el Burnley en todas las competiciones con Pep Guardiola, marcando 19 goles y encajando solo dos.

El Burnley no ha ganado en sus 15 visitas ligueras al Manchester City (6E 9D), desde una victoria 2-5 en marzo de 1963.

El Manchester City ha marcado al menos dos goles en cada uno de sus últimos 10 encuentros en casa en todas las competiciones contra el Burnley (7V 3E), marcando 36 goles en total.

El Manchester City ha ganado siete de sus ocho últimos partidos en la Premier League disputados en lunes (1E), sin encajar ningún gol en cada uno de los cuatro últimos.

Tras una racha de cuatro derrotas seguidas en la Premier League, el Burnley no ha perdido en sus últimos siete partidos (4V 2E), su racha más larga en más de un año (ocho partidos entre diciembre de 2018 y febrero de 2019).

El Burnley busca convertirse en el cuarto equipo que gana fuera de casa ante los dos equipos de Manchester en una misma temporada de la Premier League, tras el Liverpool en la 2008-09, en la 2003-04 y en la 1992-93.

En todas las competiciones, el portero del Burnley, Nick Pope, ha encajado 17 goles contra el Manchester City – ocho más de los que ha encajado contra cualquier otro rival con los Clarets.

El delantero del Man City, Sergio Agüero, ha marcado nueve goles en nueve encuentros contra el Burnley en todas las competiciones – ha marcado en los cinco partidos en casa contra los Clarets, anotando uno cada 47 minutos en el Etihad (seis goles en 281 minutos).

Sean Dyche ha perdido ocho partidos contra el Manchester City en todas las competiciones como entrenador del Burnley, solo ha perdido más contra el Arsenal (10 derrotas).

El entrenador del Man City, Pep Guardiola, ha ganado 16 de sus 18 partidos en la Premier League en casa contra entrenadores ingleses (1E 1D). El único de ellos que ha puntuado ante el City de Guardiola en el Etihad es Roy Hodgson, ganando 3-2 la pasada temporada y empatando 2-2 esta campaña.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 3 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.