EN VIVO ONLINE: cómo ver Liverpool vs. Aston Villa por streaming y TV, por la Premier League

Los Reds disputan su primer partido en Anfield Road luego de consagrarse campeones.

ya es el campeón de la Premier League, título que conquistó luego de varias décadas. Pero el orgullo de los Reds está herido luego de la goleada recibida ante , por lo que buscarán recuperarse cuanto antes con una victoria ante .

El equipo de Jürgen Klopp actualmente tiene 86 unidades y ahora busca mejorar los registros en el campeonato inglés. Los Villanos, por su parte, ocupan uno de los puestos de descenso y están obligados a sumar de a tres para seguir en la pelea por la permanencia.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Liverpool - Aston Villa FECHA Domingo, 5 de julio ESTADIO Anfield HORARIO 18:30 de (12:30 de , 11:30 de , y 10:30 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Keita, Salah, Origi, Mane.

Aston Villa: Reina, Konsa, Hause, Mings, Taylor, McGinn, Douglas Luiz, Grealish, El Ghazi, Davis, Trezeguet.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

El Liverpool ha ganado sus últimos cuatro partidos de la Premier contra el Aston Villa por un global de 13-3.

El Aston Villa ha perdido solo uno de sus últimos cinco partidos a domicilio de la Premier contra el Liverpool (2V 2E), aunque fue en su última visita en septiembre de 2015 (2-3).

Cinco de las últimas seis victorias del Aston Villa en la Premier contra el Liverpool han sido en Anfield, una racha que comenzó en abril de 1999.

El Liverpool contra el Aston Villa es un partido que ha visto más victorias a domicilio que cualquier otro encuentro en la historia de la Premier (20 – 14 para los Reds y 6 para los Villanos).

El Aston Villa ha perdido 13 de sus últimos 15 partidos a domicilio en la Premier contra equipos que han comenzado la jornada en la primera posición (2E) desde que venciera por 2-1 al Leeds en enero del 2000.

Este es el primer encuentro liguero como local del Liverpool tras ser proclamado campeón de la Premier League por primera vez. Los Reds están invictos en 56 partidos en casa ganando los últimos 23 de forma consecutiva.

El Aston Villa no ha ganado en ocho partidos de la Premier League (2E 6D), la racha más larga sin ganar en la competición.

El Liverpool ha perdido solo uno de sus últimos 24 partidos como local en la Premier contra equipos en zona de descenso (17V 6E), perdiendo 3-2 en Anfield contra el en enero de 2017.

Mohamed Salah ha marcado 49 goles como local en la Premier League en solo 59 partidos con el Liverpool y el . Si marca en este encuentro, solo Alan Shearer (47 choques) habría conseguido los 50 en menos partidos en la Premier League.

En 16 partidos y 1254 minutos en casa esta temporada, Roberto Firmino, del Liverpool, ha rematado 49 remates, 16 a Puerta y unos goles esperados de casi siete. Sin embargo, el brasileño no ha visto puerta en Anfield esta temporada.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.