EN VIVO ONLINE: Leicester vs. Everton, por la Premier League 20/21

De nuevo sin James Rodríguez, Delph y Coleman, el equipo de Carlo Ancelotti visita al Leicester en una jornada más de la Premier League.

viene de ganarle por la mínima al pero aún sigue octavo en las posiciones, por lo que tres puntos serán importantes para seguir sumando. Al frente tendrá al tercero y escolta del y .

Leicester: Schmeichel; Justin, Fofana, Ndidi, Fuchs; Mendy; Bernes, Tielemans, Maddison, Ünder; Vardy.

⚠️ #LeiEve team news ⚠️



Brought to you by @eToro 🔵



Come on, City! 🦊