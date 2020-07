EN VIVO ONLINE: cómo ver Leicester vs. Manchester United en streaming y TV, por la Premier League

Foxes y Red Devils se enfrentan en el compromiso más interesante del cierre de temporada en el campeonato inglés.

La Premier League llega a su fin, y uno de sus duelos más meocionantes es el que se disputará en el King Power Stadium, donde Leicester y se medirán en un partidazo por un boleto a la próxima edición de la .

Los Foxes han tenido una serie de tropiezos que le costaron muy caro y ahora están obligados a ganar para no dejar escapar el pase al torneo continental. Los Red Devils, por su parte, atraviesan una muy buena racha y esperan culminar entre los mejores cuatro.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Leicester vs Manchester United FECHA Domingo, 26 de julio ESTADIO King Power Stadium HORARIO 17:00 de (12:00 de , 11:00 de , y 10:00 de y )

LAS ALINEACIONES PROBABLES

Más equipos

Leicester utilizaría a Schmeichel; Bennett, Morgan, Evans; Justin, Tielemans, Ndidi, Thomas; Perez, Barnes; Vardy.

Por su parte, Manchester United saldría con De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Matic, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 3 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.