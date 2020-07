EN VIVO ONLINE: cómo ver Leeds vs. Charlton en streaming y TV, por la Championship

Los de Marcelo Bielsa están únicamente a dos partidos de concluir la temporada y ascender a Premier League.

Leeds ya es ganador de la Championship, y este miércoles 22 de julio jugarán la última jornada del campeonato recibiendo la visita del Charlton. En este juego los de Bielsa recibirán el título que los acredita como monarcas del torneo, por lo que seguramente será una fiesta.

Para la próxima temporada The Whites tendrá un desafío más que interesante, pues después de más de 15 años regresarán a la Premier League, donde comenzarán a enfrentarse con la élite del balompié teniendo el respaldo de uno de los mejores técnicos del planeta.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Leeds vs. Charlton FECHA Miércoles 22 de julio ESTADIO Elland Road HORARIO 20:30 de (15:30 de , 14:30 de , y 13:30 de y )

LAS ALINEACIONES POSIBLES

Leeds: Meslier; Ayling, Cooper, Berardi, Dallas; White; Costa, Klich, Hernandez, Harrison; Bamford

Charlton: Phillips; Matthews, Lockyer, Pearce, Forster-Caskey, Bonne, Sarr, Cullen, Field, Davison, Doughty.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 ESPN Play México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.