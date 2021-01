EN VIVO ONLINE: Everton vs. Leicester, por la Premier League 20/21

El equipo de Carlo Ancelotti recibe al Leicester City para intentar descontarle puntos en la tabla y tratar de ascener algunas posiciones más, de paso, meterse en copas europeas como lo ha planteado el técnico.

Everton viene de tres victorias consecutivas tanto por Liga como por Copa, por lo que el ánimo está a tope impuslados por los grandes momentos de Yerry Mina, James Rodríguez y el regreso de Dominic Calvert-Lewin.

Everton: Pickford; Keane, Mina, Holgate, Godfrey; Digne, Rodríguez, Gomes; Davies, Richarlison; Calvert-Lewin.

Leicester: Schemeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Ndidi, Tielemans, Maddison; Albrighton, Barnes, Pérez.

