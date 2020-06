EN VIVO ONLINE: cómo ver Everton vs. Liverpool por streaming y TV, por la Premier League

Los Reds buscan una victoria que los deje a un paso de conquistar el título y poner fin a su larga sequía en el campeonato inglés.

vuelve al ruedo en la Premier League, con la ilusión de mantener el buen nivel con el que venía y finalmente conquistar el título que se le resiste desde hace varias décadas. Sin embargo, el reto no se presenta tan sencillo para los de Jürgen Klopp, al menos este fin de semana, debido a que enfrentan a en el emocionante derbi de Merseyside.

Los Reds vienen intratables en el campeonato inglés, donde suman 82 unidades de 87 posibles. Estos números le permitieron al Liverpool sacarle una ventaja considerable a , su rival más importante desde hace un par de temporadas y con el que ha tenido partidos sumamente interesantes, tanto en el plano local como internacional.

La última edición del derbi de Merseyside fue el pasado 4 de diciembre, cuando Liverpool obtuvo una contundente victoria por el marcador de 5-2. Origi, en dos oportunidades, Shaqiri, Mané y Wijnaldum fueron los goleadores de los Reds; Keane y Richarlison hicieron lo propio para los Toffees.

Más equipos

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO - Liverpool FECHA Domingo 21 de junio del 2020 ESTADIO Goodison Park HORARIO 20:00 de (15:00 de , 14:00 de , y 13:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Everton : Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Bernard, Gomes, Davies, Sigurdsson; Calvert-Lewin, Richarlison.

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Mane, Firmino, Origi.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

El Everton está en una racha de 18 encuentros de la Premier League contra el Liverpool (10E 8D) desde una victoriaa por 2-0 en octubre de 2010 en Goodison Park.

Seis de los últimos siete encuentros de la Premier League entre el Everton y Liverpool en Goodison Park terminaron en empate, ganando el Liverpool el otro 1-0 en diciembre de 2016.

Everton no ha logrado marcar en sus últimos tres partidos de liga local contra el Liverpool, rematando solo 19 veces en esos encuentros. Los Toffees estuvieron cuatro partidos consecutivos en casa sin marcar contra sus vecinos por última vez en abril de 1978 (seis seguidos).

En todas las competiciones, el Liverpool está invicto en sus últimos 21 partidos contra el Everton, solo contra el (22 entre 1981-1992) tienen un registro más largo.

El único encuentro oficial del Liverpool disputado en junio fue en su victoria en la final de la Liga de Campeones contra los Spurs la pasada temporada. Por su parte, este será el primer partido del Everton en este mes.

El Everton está una racha de tres partidos sin victoria en la Premier League (1E 2D), aunque llevan siete invictos en Goodison Park (4V 3E) desde que perdió 0-2 contra el Norwich en noviembre.

El Liverpool ha estado por detrás en el marcador en algún momento en cada uno de sus últimos tres encuentros de la Premier League, tras 15 encuentros consecutivos yendo siempre por delante. Los Reds estuvieron por detrás por última vez en cuatro partidos de liga consecutivos entre mayo y agosto de 2016.

Divock Origi del Liverpool ha marcado cinco goles en siete partidos contra el Everton en todas las competiciones, marcando un doblete en el partido de la primera vuelta de la Premier League en Anfield. El último jugador de los Reds en marcar en más de una ocasión en ambos derbis de liga en una temporada fue Dick Forshaw en 1925-26 (hat-trick en Anfield, dos en Goodison).

Michael Keane y Richarlison anotaron los goles del Everton en su derrota por 2-5 ante el Liverpool en el partido de la primera vuelta. El último jugador del Everton en marcar en casa y fuera contra el Liverpool en la misma temporada de la liga fue Andrei Kanchelskis en 1995-96.

Solo dos de los 16 goles del delantero de Liverpool Mohamed Salah en la Premier League esta temporada han sido en partidos fuera de casa (12.5%). De las 204 ocasiones en que un jugador marcó más de 15 goles en la Premier League en una campaña completa, el único jugador con un menor porcentaje de goles fuera de casa fue Cristiano Ronaldo en 2008-09 (11.1% - 2/18).

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.