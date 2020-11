EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Tolima vs. Junior, por la Liga BetPlay por internet y streaming o por TV

Partidazo en Bogotá entre dos equipos acostumbrados a jugar las fases finales del campeonato en los últimos años. Un Junior que tiene la ventaja mínima vivita a un Tolima que terminó en las posiciones altas de la tabla y que no se resignará a la derrota tan rápido.

Partido con todos los ingredientes para convertirse en una batalla hasta el final por parte de ambas escuadras.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world