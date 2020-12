EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Sheffield vs. Everton por la Premier League por Internet y en streaming

La temporada 20/21 sigue su marcha para el que sigue sin poder contar con James Rodríguez debido a una lesión que ya completa cuatro semanas sin que el colombiano pueda ser tenido en cuenta por Ancelotti para su once titular.

Lastimosamente para Rodríguez, este su quinto partido seguido que tendrá que verlo desde casa, pues Carletto no lo consideró como opción para jugar luego de sufrir una molestia muscular ante , por lo que prefirió no arriesgarlo.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de ESPN 2 este sábado 26 de diciembre a la 15:00, hora de Colombia. En la plataforma de internet de ESPN Play se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

Everton: Pickford; Holgate, Mina, Keane, Godfrey; Gordon, Davies, Doucouré; Iwobi, Sigurdson, Calvert-Lewin.

Sheffield: Ramsdale; Baldock, Basham, Egan, Robinson, Stevens; Ampadu, Osborn; McGoldrick; Burke, Brewster.

Two changes for the Blades. 🔁



Oli Burke and Ben Osborn replace Lundstram and Fleck in the starting XI. Come on United! #SHUEVE 🔴 pic.twitter.com/t0mflCinrB