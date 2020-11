EN VIVO ONLINE: dónde ver Universidad de Chile - Santiago Wanderers por internet en streaming y TV

Este domingo, Universidad de buscará dejar atrás la irregular campaña de Hernán Caputto cuando se mida ante Santiago Wanderers, en el marco de la decimoctava fecha del Campeonato Nacional 2020.

Los azules llegan a esta cita en el sexto puesto, con 26 puntos, muy alejados de la zona de clasificación a la próxima . Por lo mismo, intentarán comenzar de la mejor manera la segunda ronda del certamen doméstico. Esto, luego de tres partidos sin ganar con dos derrotas (Deportes , ) y un empate ( ). En tanto los Caturros saltarán al terreno del Estadio Nacional en el decimocuarto puesto, con 20 unidades.

Cabe recordar que en este cruce, los estudiantiles no podrán contar con su nuevo técnico, el venezolano Rafael Dudamel, debido a que el estratega dio positivo por coronavirus.

El partido se jugará hoy domingo 15 a las 18:30 hora chilena, en el Estadio Nacional, sin público por la emergencia del coronavirus. El compromiso será transmitido por CDF Premium y CDF HD. Vía streaming online, va por Estadio CDF. Además, para los clientes de CDF Premium o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

