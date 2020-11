EN VIVO ONLINE: dónde ver La Calera - Universidad de Chile por internet en streaming y TV

Universidad de buscará seguir por la senda triunfal en su visita a por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2020. Los azules vienen de un revitalizador triunfo por 3-0 contra Santiago Wanderers, el primero después de tres partidos luego de la salida de Hernán Caputto de la banca técnica.

Por su parte, los caleranos llegan en un complejo momento ya que perdieron los últimos dos partidos (contra Deportes y ), acumulando cuatro partidos en fila sin ganar. Eso sí, el equipo de Juan Pablo Vojvoda se mantiene a a seis puntos de , líder del certamen.

LAS FORMACIONES

El partido se jugará hoy miércoles 18 a las 19:15 hora chilena, en el Estadio Nicolás Chahuán, sin público por la emergencia del coronavirus. El compromiso será transmitido por CDF Premium y CDF HD. Vía streaming online, va por Estadio CDF. Además, para los clientes de CDF Premium o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world