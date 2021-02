EN VIVO ONLINE: dónde ver Granada - Barcelona por internet en streaming y TV

Los Blaugranas vuelven a la actividad de la Copa del Rey y ahora tienen que visitar al Granada.

La Copa del Rey continúa con su actividad y este miércoles 3 de febrero tiene un atractivo duelo en puerta. Barcelona estará visitando al Granada en busca del boleto a semifinales y mantenerse con vida en el torneo.

En esta justa, los catalanes vienen de vencer de visita al Rayo Vallecano por marcador de 1-2. Por su parte, Granada aplastó 0-6 en la misma condición al Navalcarnero, por lo cual este duelo promete muchas emociones por el boleto a semifinales.

En Goal te presentamos todo lo que debes saber del partido:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Granada - Barcelona FECHA Miércoles, 3 de febrero ESTADIO Estadio Nuevo los Cármenes HORARIO 17:00 de Argentina y Chile, 14:00 de México, 15:00 Colombia

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

El partido se jugará este miercoles 3 de febrero de 2021. En Latinoamérica, el partido estará disponible vía DirecTV GO en smart TVs, tablets, computadores, iOS y Android. En México se puede ver a través de Blue to Go.