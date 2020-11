EN VIVO ONLINE: dónde ver Curicó Unido - Universidad Católica por internet en streaming y TV

Este miércoles se pone al día en la primera rueda del Campeonato Nacional 2020. Y es que los de Ariel Holan se trasladan a La Granja con la misión de remontar el marcador ante , en el suspendido duelo por la fecha 15.

El cruce debió ser reprogramado luego que se incendiara la sala eléctrica del reducto del Albirrojo, lo que generó la pérdida de la luz. Ahora solo resta completar solo 40' del duelo en que los locales vencían 2-0 gracias a las anotaciones de Pablo Parra y Federico Castro. Eso sí, el choque se interrumpió al momento que el juez cobrara la pena máxima a favor de los Cruzados, en el que pudo ser el descuento.

Cabe destacar que los estudiantiles son líderes en solitario tras golear a . Con 39 unidades superan a sus escoltas y , ambos con 36. Mientras que los curicanos llegan a esta cita como séptimos colocados, con 24 positivos, merced a 4 empates, 6 derrotas y 7 victorias, la última sobre Palestino.

El partido se jugará hoy miércoles 11 de noviembre a las 16:00 hora chilena en el Estadio La Granja, sin público por la emergencia del coronavirus. El compromiso será transmitido por CDF Premium y CDF HD. Vía streaming online, va por Estadio CDF. Además, para los clientes de CDF Premium o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world