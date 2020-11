EN VIVO ONLINE: dónde ver Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por internet en streaming y TV

Por la continuidad de la fecha 19 del Campeonato Nacional 2020, el líder visita en la cuarta región al también internacional del Coto Ribera con la intención de seguir en el primer lugar por una jornada más y así extender sus expectativas de cerrar la campaña con el tricampeonato en mano. El Pirata no puede permitirse otra derrota -el fin de semana cayó a manos de - pues está apremiado por los dueños de los puestos más bajos y no quiere descender.

LAS FORMACIONES

El partido se jugará hoy miércoles 18 a las 21:30 hora chilena, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, sin público por la emergencia del coronavirus. El compromiso será transmitido por CDF Premium y CDF HD. Vía streaming online, va por Estadio CDF. Además, para los clientes de CDF Premium o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

Señales, por cableoperador:

