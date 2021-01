EN VIVO ONLINE: Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano en internet, streaming y canal de TV

Los Blaugranas vuelven a la actividad de la Copa del Rey cuando se enfrenten al Rayo Vallecano en los octavos de final.

El momento del Barcelona, tanto en La Liga como en Copa ha ido mejorando. Ahora, el equipo Blaugrana se enfrentará ante el Rayo Vallecano en los octavos de final de la Copa del Rey, un duelo de vida o muerte para ambas escuadras.

Con dos victorias al hilo, el conjunto dirigido por Ronald Koeman busca mantenerse con vida en este torneo. Sin embargo, el descalabro en la Supercopa de España es un momento inolvidable para los catalanes en este año y buscan salir de ese hoyo con una victoria sobre el Rayo.

En Goal te presentamos todo lo que debes saber del partido:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Rayo Vallecano vs Barcelona FECHA Miércoles, 27 de enero ESTADIO Estadio de Vallecas HORARIO 17:00 de Argentina y Chile, 14:00 de México, 15:00 Colombia

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

El partido se jugará este miércoles 27 de diciembre de 2021. En Sudamérica, el partido estará disponible en DirecTV y también podrá verse en la aplicación DirecTV GO en smart TVs, tablets, computadores, iOS y Android. En México se puede ver a través de SKY o su aplicación Blue to Go.