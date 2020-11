Después de varios partidos sin ganar en el campeonato italiano para el buen equipo de Gianpiero Gasperini, la victoria ante Crotone y empate ante Inter, volvieron a encaminar a los Bérgamo.

El poder goleador de Duván Zapata, la magia del 'Papu' Gómez en el medio y rescatar la memoria futbolística que los hizo brillar en el curso anterior, serán claves para que 'La Diosa' siga sumando puntos importantes en la .

A continuación, todos los detalles sobre la televisación del partido:

Spezia: Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estévez, Ricci, Pobega; Agudelo, N'Zola, Gyasi.

Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Malinovskyi, Gómez, Muriel.

