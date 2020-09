EN VIVO ONLINE: cómo ver Leeds vs. Hull, por la Carabao Cup, por Internet y en streaming

Un debut en la Premier League con derrota, pero con sabor a que las cosas pueden salir bien en el futuro. Leeds cayó 4 a 3 ante el -el campeón defensor- en su primer partido en el torneo grande de tras su ascenso como campeón desde la Segunda División. El equipo de Marcelo Bielsa dejó sensaciones de que puede ser un rival complicado para muchos y sus aspiraciones en la temporada 2020-2021 pueden ser más que dignas.

El miércoles 16 de septiembre, a las 15:45 de (14:45 de ; 13:45 de y y 20:45 de ), Leeds se enfrenta a por la segunda ronda de la , la segunda copa en importancia en Inglaterra.

¿Cómo ver el partido? No será fácil: no hay ningún canal de TV que lo de en Latinoamérica y España, pero sí una opción online. En https://carabaocup.live/ hay una opción para verlo por 10 libras pero no está disponible en todos los países. En DAZN España, por su parte, habrá compactos con lo más destacado.

Hull City se encuentra en la Football League One, correspondiente a la Tercera División del fútbol inglés.

