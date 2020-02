EN VIVO Online: Cómo ver Fluminense vs. Unión La Calera, de la Copa Sudamericana 2020

quiere repetir la hazaña del 2019, cuando eliminó al Chapecoense, ante el Fluminense. El gigante de Rio recibirá al puntero chileno en el Maracaná con el favoritismo de su lado pero también la presión de conseguir un triunfo.

El 18 de febrero se cerrará la llave en el Nicolás Chahuán Nazar.

Empieza la copa: todos los partidos de la fase 1

FORMACIONES

Hoje, o Maracanã estará iluminado com as cores azul e laranja na primeira etapa, no jogo contra o Unión La Calera, em alerta pelo Dia Mundial do Combate ao Câncer. O Fluminense está nessa com a FEMAMA! #FLUxULC pic.twitter.com/qlSqru6gQ5