EN VIVO ONLINE: cómo ver Barcelona vs. Bayern Munich en streaming, por la Champions League

El último cupo a la Semifinal se define entre dos gigantes del continente que dejarán todo en Lisboa.

Entre Bayern Munich y hay 10 títulos de , antesala que solo permite pensar en que el juego que definirá al semifinalista de esta edición será de altísimo vuelo.

Alemanes y españoles miden fuerzas, en un duelo que, si bien pinta al bávaro como favorito por su buen momento de forma, está abierto al saber que los culés tienen a Messi de su lado. Al ser un encuentro atractivo, la atención del mundo fútbol estará centrada en el Estadio Da Luz para conocer al vencedor.

Deberá andarse con cuidado el Barcelona ante el Bayern, la bestia negra del cuadro azulgrana en Europa. Tanto es así que los barcelonistas sólo han logrado derrotar a los bávaros en dos ocasiones de diez intentos, lo cual supone un registro muy bajo frente a los seis triunfos que presentan los alemanes ante el Barcelona, que siempre que ha cantado la victoria en este duelo directo ha sido en el Camp Nou.

Mantiene un perfil bajo el Barcelona antes de medirse a un Bayern que se siente sin rival. "No debería tener problema por pasar ronda" ha declarado la leyenda teutona Lothar Matthaus, quien sabe si subestimando en exceso al mejor futbolista del planeta, Leo Messi . Es cierto que el Bayern también goza de un Robert Lewandowski en estado de gracia pero por mucho que el cuadro azulgrana se haya mostrado irregular en su rendimiento esta temporada, mientras el rosarino esté en el terreno de juego podrá pasar cualquier cosa.

A continuación, Goal te trae todos los detalles sobre la señal en streaming del partido:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Barcelona - Bayern Munich FECHA Jueves 14 de agosto ESTADIO Estadio da Luz, Lisboa HORARIO 21:00 de (16:00 de , 15:00 de , y 14:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Lenglet, Piqué, Semedo; De Jong, Busquets, Vidal; Griezmann, Luis Suárez y Messi.

Bayern Munich: Neuer; Hernández, Boateng, Alaba, Kimmich; Thiago, Goretzka, Müller; Perisic, Lewandowski y Gnabry.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de Movistar Liga de Campeones y Mitele Plus en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stream, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España Movistar Liga de Campeones Mitele Plus Movistar Liga de Campeones Mitele Plus Sudamérica Fox Sports Fox Sports Play y aplicaciones de cableoperadoras México Fox Sports y Facebook Fox Sports Play y Facebook

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.