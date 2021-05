EN VIVO ONLINE: Cómo y dónde ver Real Madrid vs. Sevilla por internet en streaming y TV

El equipo de Zidane y el de Julen Lopetegui se juegan sus aspiraciones de ganar LaLiga en este partido

LaLiga afronta su jornada más importante de la temporada 2021 con el partido entre el Real Madrid y Sevilla, donde una victoria mantiene en la pelea por el título ambas escuadras, pero una derrota sepulta cualquier aspiración de robarle la cima al Atlético del Cholo Simeone

Por esa razón, el partido cobra mucha importancia para el futuro de Zidane y Lopetegui en los banquillos. Y por eso, en Goal te damos toda la infomración y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el comrpromiso.

¿CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS. SEVILLA?

PARTIDO Real Madrid - Sevilla FECHA Domingo, 9 de mayo ESTADIO Alfredo Di Stéfano, Madrid HORARIO 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina

¿CÓMO Y DÓNDE VER REAL MADRID VS. SEVILLA EN VIVO POR TV?

Para disfrutar el partido de la Fecha 35 por televisión totalmente en vivo, en España lo podrán ver quienes tengan acceso a los canales de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica se mira por ESPN 2, mientras que en México las transmisión es por SKY Sports.

ZONA CANAL HORARIO España M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

Movistar LaLiga (M46 O110)

LaLiga TV Bar 21:00 Sudamérica ESPN 2 14:00 de COL; 15:00 de CHI; 16:00 de ARG México SKY Sports (504-546) 14:00

¿CÓMO VER ONLINE EN STREAMING EN VIVO?

Para ver el Real Madrid vs. Sevilla por internet, están disponbiles las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Blue to Go, ESPN Play, Movistar+ y Orange TV. Todas están disponibles como apps para PC, Smartphones, tablets, Play Station y Smart TV's.