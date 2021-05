EN VIVO ONLINE: Cómo y dónde ver Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga, por internet en streaming y TV

El equipo de Zidane no tiene de otras más que ganar, si es que quiere seguir en la pelea por el título de liga en España.

Se acerca el momento cumbre para el Real Madrid. Vivo en liga y Champions, el cuadro de Zidane tiene claro el objetivo de levantar la Orejona, pero la segund aunidad blanca ha sabido rwepsonder para mantener vivas las esperaznas de conseguir el doblete.

En su partido contra el Osasuna, los merengues no podrá contra con Dani Carvajal, Ferland Mendy, Lucas Vázquez y Fede Valverde, mientras que Nacho Fernández y Sergio Ramos son duda. Por los Rojillos, uno de los clubes más en forma en este 2021, no va Calleri por lesión.

El conjunto madrileño es segunda de la tabla con 71 unidades, tan solo dos abajo del Atlético líder. Ddo lo que está en juego, en Goal te traemos toda la información y las diferentes alternativas para seguir este partido.

¿CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS. OSASUNA?

PARTIDO Real Madrid - Osasuna FECHA Sábado, 1 de mayo ESTADIO Alfredo Di Stéfano, Madrid HORARIO 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina

¿DÓNDE VER EN VIVO POR TV?

El partido correspondiente a la Fecha 34 de LaLiga se puede ver en vivo y en directo por televisión para España a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica se mira por DIRECTV Sports, mientras que en México se transmite por la señal de SKY Sports.

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV Bar 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) 14:00 COL; 15:00 CHI; 16:00 ARG México SKY Sports (504-546) 14:00

¿CÓMO VER ONLINE EN STREAMING EN VIVO?

Para ver el Real Madrid vs. Osasuna por internet están disponbiles las plataformas de streaming de los distintos cableoperadores: DIRECTV Go, Blue to Go, Movistar+ y Orange TV. Todas están disponibles como apps para PC, Smartphones, tablets, Play Station y Smart TV's.