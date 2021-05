EN VIVO ONLINE: Cómo y dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid por internet en streaming y TV

LaLiga está en juego en este apasionante encuentro donde una derrota del equipo de Simeone o de Koeman sepultará sus aspiraciones al título.

LaLiga está por definirse con el partido de la temporada entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. La diferencia entre ambos equipos es de solo dos puntos, por lo que una derrota de los culés los deja fuera de la pelea por el título.

Por eso es tan importante este duelo. Define si la temporada de los blaugranas se alva o queda condenada al no lograr ninguno de los trofeos importantes.

Y para que no te pierdas ningún detalle de este partido, en Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿CUÁNDO ES Y A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID?

PARTIDO Barcelona - Atlético de Madrid FECHA Sábado, 8 de mayo ESTADIO Camp Nou, Barcelona HORARIO 16:15 de España; 09:15 de México y Colombia; 10:15 de Chile y 11:15 de Argentina

¿CÓMO Y DÓNDE VER BARCELONA VS. ATLÉTICO DE MADRID EN VIVO POR TV?

Para disfrutar el partido de la Fecha 35 por televisión totalmente en vivo, en España lo podrán ver quienes tengan acceso a los canales de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica se mira por DIRECTV Sports, mientras que en México las transmisión es por SKY Sports.

ZONA CANAL HORARIO España M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

Movistar LaLiga (M46 O110)

LaLiga TV Bar 16:15 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) 09:15 de COL; 10:15 de CHI; 11:15 de ARG México SKY Sports (504-546) 09:15

¿CÓMO VER ONLINE EN STREAMING EN VIVO?

Para ver el Barcelona vs. Atlético de Madrid por internet, están disponbiles las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Blue to Go, DIRECTV Go, Movistar+ y Orange TV. Todas están disponibles como apps para PC, Smartphones, tablets, Play Station y Smart TV's.